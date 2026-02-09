FOTOS: Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

/ 6 Bad Bunny arrancó su presentación con “Tití me preguntó”, rodeado de bailarines y su emblemática casita, dando el primer golpe de ritmo latino al Super Bowl 60 / AP

/ 6 El Conejo Malo puso a bailar a miles de personas en todo el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California / AP

/ 6 La primera gran sorpresa de la noche fue Lady Gaga, quien se unió a Bad Bunny para cantar “Die With a Smile”, con un arreglo en salsa / AP

/ 6 El segundo invitado fue Ricky Martin, que se unió al show con “Lo que le pasó a Hawaii”, regalando un momento emotivo entre generaciones puertorriqueñas / AP

/ 6 La escenografía se llenó de banderas de América Latina, en un mensaje visual potente: la cultura latina tomó el centro del espectáculo más visto del planeta / AP