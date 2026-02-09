FOTOS: Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
El medio tiempo del Super Bowl 60 marcó un momento sin precedentes en la historia del evento deportivo más visto del mundo. Bad Bunny tomó el escenario como el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show en solitario, dando inicio a una presentación que celebró la cultura latina de principio a fin.
/ 6 Bad Bunny arrancó su presentación con “Tití me preguntó”, rodeado de bailarines y su emblemática casita, dando el primer golpe de ritmo latino al Super Bowl 60 / AP
/ 6 El Conejo Malo puso a bailar a miles de personas en todo el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California / AP
/ 6 La primera gran sorpresa de la noche fue Lady Gaga, quien se unió a Bad Bunny para cantar “Die With a Smile”, con un arreglo en salsa / AP
/ 6 El segundo invitado fue Ricky Martin, que se unió al show con “Lo que le pasó a Hawaii”, regalando un momento emotivo entre generaciones puertorriqueñas / AP
/ 6 La escenografía se llenó de banderas de América Latina, en un mensaje visual potente: la cultura latina tomó el centro del espectáculo más visto del planeta / AP
/ 6 El espectáculo concluyó con una coreografía multitudinaria al ritmo de “Safaera”, reafirmando la identidad boricua de Bad Bunny ante millones de espectadores / AP
Galería de fotos 6 Fotos