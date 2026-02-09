Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:23 - 08 febrero 2026
FOTOS: Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl 60 marcó un momento sin precedentes en la historia del evento deportivo más visto del mundo. Bad Bunny tomó el escenario como el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show en solitario, dando inicio a una presentación que celebró la cultura latina de principio a fin.
