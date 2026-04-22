Las Águilas son más fieras: galería de la Jornada 16
América revivió y apunta a la Liguilla tras ganarle a León en Guanajuato
/ 11 León vs América | MEXSPORT
/ 11 América vs León | IMAGO7
/ 11 León vs América | MEXSPORT
/ 11 Zendejas cobra penal vs León | MEXSPORT
/ 11 Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América l MEXSPORT
/ 11 Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
/ 11 Alejandro Zendejas anotando el 2 a 3 para el América vía penal l MEXSPORT
/ 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
/ 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
/ 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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1 / 11 León vs América | MEXSPORT
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5 / 11 Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América l MEXSPORT
6 / 11 Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
7 / 11 Alejandro Zendejas anotando el 2 a 3 para el América vía penal l MEXSPORT
8 / 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
9 / 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
10 / 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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