Las Águilas son más fieras: galería de la Jornada 16

/ 11 León vs América | MEXSPORT

/ 11 América vs León | IMAGO7

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/ 11 Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT

/ 11 Alejandro Zendejas anotando el 2 a 3 para el América vía penal l MEXSPORT

/ 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

/ 11 César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

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