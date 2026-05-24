¡Llegó la Rebel! Así recibió la policía a la barre de Pumas antes de la Final
/ 6 Policía revisa a integrante de La Rebel | MIGUEL PONTÓN
/ 6 Integrantes de barras de animación de Pumas llegan a CU | MIGUEL PONTÓN
/ 6 Estadio Olímpico Universitario antes de la Final del CL26 | MIGUEL PONTÓN
/ 6 Operativo de seguridad en CU | MIGUEL PONTÓN
/ 6 Integrantes de La Rebel llegan al Olímpico Universitario | MIGUEL PONTÓN
/ 6 Elementos de seguridad antes de la Final del CL26 | MIGUEL PONTÓN
1 / 6 Policía revisa a integrante de La Rebel | MIGUEL PONTÓN
2 / 6 Integrantes de barras de animación de Pumas llegan a CU | MIGUEL PONTÓN
3 / 6 Estadio Olímpico Universitario antes de la Final del CL26 | MIGUEL PONTÓN
4 / 6 Operativo de seguridad en CU | MIGUEL PONTÓN
5 / 6 Integrantes de La Rebel llegan al Olímpico Universitario | MIGUEL PONTÓN
6 / 6 Elementos de seguridad antes de la Final del CL26 | MIGUEL PONTÓN
Galería de fotos 6 Fotos