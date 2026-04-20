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Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:51 - 20 abril 2026
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// Futbol //

Lo mejor de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

La antepenúltima fecha del torneo mexicano concluyó y la lucha por Liguilla está más apretada
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