Ana Patricia Spíndola Andrade 14:51 - 20 abril 2026
Lo mejor de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX
La antepenúltima fecha del torneo mexicano concluyó y la lucha por Liguilla está más apretada
/ 9 Marcel Ruiz y Kevin Álvarez con Rodolfo Cota durante la pelea entre jugadores de América y Toluca | MEXSPORT
/ 9 Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT
/ 9 Daniel Arcila celebrando su gol con todos los jugadores de León | MEXSPORT
/ 9 Pachuca celebrando el gol de Enner Valencia ante Rayados en Liga MX I IMAGO7
/ 9 Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT
/ 9 Mazatlán contra Querétaro buscando romper el empate | MEXSPORT
/ 9 Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7
/ 9 Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT
/ 9 Nacho Rivero y Erik Lira, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
1 / 9 Marcel Ruiz y Kevin Álvarez con Rodolfo Cota durante la pelea entre jugadores de América y Toluca | MEXSPORT
2 / 9 Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT
3 / 9 Daniel Arcila celebrando su gol con todos los jugadores de León | MEXSPORT
4 / 9 Pachuca celebrando el gol de Enner Valencia ante Rayados en Liga MX I IMAGO7
5 / 9 Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT
6 / 9 Mazatlán contra Querétaro buscando romper el empate | MEXSPORT
7 / 9 Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7
8 / 9 Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT
9 / 9 Nacho Rivero y Erik Lira, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
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