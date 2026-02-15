Los mejores momentos del Clásico Nacional
Chivas borró a las Águilas y se reafirma como el mejor equipo del campeonato
/ 10 Afición del América en el Clásico Nacional | IMAGO7
/ 10 Afición de Chivas en el Clásico | IMAGO7
/ 10 Chivas llegando al Estadio Akron | IMAGO7
/ 10 América llegando al Estadio Akron | IMAGO7
/ 10 Entonación del himno nacional de México | IMAGO7
/ 10 Previa del partido Chivas vs América | IMAGO7
/ 10 Henry Martín en el Clásico Nacional | IMAGO7
/ 10 Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7
/ 10 Armando González en festejo de gol | IMAGO7
/ 10 Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7
Galería de fotos 10 Fotos