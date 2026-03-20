PUMA presentó sus Jerseys para la Copa del Mundo del 2026
Portugal, Marruecos y otras ocho selecciones dieron a conocer los uniformes que utilizarán en el Mundial
/ 8 Jóvenes participaron en partidos durante el evento | BFA
/ 8 Puma realizó un mega evento para anunciar sus nuevos jerseys | BFA
/ 8 Pumas realizó un evento en Brooklyn para presentar sus nuevo jerseys | BFA
/ 8 Puma presentó playeras de múltiples selecciones | BFA
/ 8 Presentaron los jerseys en un evento único | BFA
/ 8 Pumas busca salir campeona del mundo con Portugal | BFA
/ 8 Puma cuenta con amplia representación en equipos africanos | BFA
/ 8 Puma presentó las playeras de la Selección de Portugal | BFA
1 / 8 Jóvenes participaron en partidos durante el evento | BFA
2 / 8 Puma realizó un mega evento para anunciar sus nuevos jerseys | BFA
3 / 8 Pumas realizó un evento en Brooklyn para presentar sus nuevo jerseys | BFA
4 / 8 Puma presentó playeras de múltiples selecciones | BFA
5 / 8 Presentaron los jerseys en un evento único | BFA
6 / 8 Pumas busca salir campeona del mundo con Portugal | BFA
7 / 8 Puma cuenta con amplia representación en equipos africanos | BFA
8 / 8 Puma presentó las playeras de la Selección de Portugal | BFA
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