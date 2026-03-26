¡RENOVADO! Se inauguraron las obras alrededor del ESTADIO BANORTE
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, entregó 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la Mundial 2026, mismas que beneficiarán de forma directa a más de 80 mil personas de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, que habitan en colonias como Santa Úrsula Coapa, Santo Domingo, Huipulco y Los Pedregales, entre otras.
/ 16 ¡Espectacular! Así luce el acceso al Estadio Banorte.
/ 16 Vista aérea del renovado Puente Huipulco.
/ 16 Panorámica de los alrededores del Estadio Banorte.
/ 16 Se reforzó el paso elevado con 15 columnas y 23.5 toneladas de acero para aumentar su durabilidad.
/ 16 La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su equipo en el Cetram Huipulco.
/ 16 En el paradero de Huipulco se pintaron 8 mil 275 m2 y se instalaron nuevos barandales.
/ 16 En el Cetram de Huipulco se construyeron 329 escalones.
/ 16 La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firma el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.
/ 16 El Cetram Huipulco tendrá una conexión diaria de más de 50 mil usuarios, a través de 39 rutas y más de 500 unidades de transporte.
/ 16 En la lateral de Calzada de Tlalpan se colocaron maceteros.
/ 16 Clara Brugada entregó 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la celebración del Mundial 2026.
/ 16 Vista aérea de las mejoras en los alrededores del Estadio Banorte.
/ 16 El Puente Huipulco desde las alturas.
/ 16 Avenida Acoxpa y Calzada de Tlalpan, las vías de acceso al Estadio Banorte.
/ 16 La Jefa de Gobierno supervisa las obras en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.
/ 16 Una cara totalmente distinta del cruce de Acoxpa y Tlapan.
1 / 16 ¡Espectacular! Así luce el acceso al Estadio Banorte.
2 / 16 Vista aérea del renovado Puente Huipulco.
3 / 16 Panorámica de los alrededores del Estadio Banorte.
4 / 16 Se reforzó el paso elevado con 15 columnas y 23.5 toneladas de acero para aumentar su durabilidad.
5 / 16 La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su equipo en el Cetram Huipulco.
6 / 16 En el paradero de Huipulco se pintaron 8 mil 275 m2 y se instalaron nuevos barandales.
7 / 16 En el Cetram de Huipulco se construyeron 329 escalones.
8 / 16 La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firma el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.
9 / 16 El Cetram Huipulco tendrá una conexión diaria de más de 50 mil usuarios, a través de 39 rutas y más de 500 unidades de transporte.
10 / 16 En la lateral de Calzada de Tlalpan se colocaron maceteros.
11 / 16 Clara Brugada entregó 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la celebración del Mundial 2026.
12 / 16 Vista aérea de las mejoras en los alrededores del Estadio Banorte.
13 / 16 El Puente Huipulco desde las alturas.
14 / 16 Avenida Acoxpa y Calzada de Tlalpan, las vías de acceso al Estadio Banorte.
15 / 16 La Jefa de Gobierno supervisa las obras en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.
16 / 16 Una cara totalmente distinta del cruce de Acoxpa y Tlapan.
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