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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:07 - 25 marzo 2026
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// Futbol Nacional //

¡RENOVADO! Se inauguraron las obras alrededor del ESTADIO BANORTE

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, entregó 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la Mundial 2026, mismas que beneficiarán de forma directa a más de 80 mil personas de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, que habitan en colonias como Santa Úrsula Coapa, Santo Domingo, Huipulco y Los Pedregales, entre otras.
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