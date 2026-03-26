¡RENOVADO! Se inauguraron las obras alrededor del ESTADIO BANORTE

/ 16 ¡Espectacular! Así luce el acceso al Estadio Banorte.

/ 16 Vista aérea del renovado Puente Huipulco.

/ 16 Panorámica de los alrededores del Estadio Banorte.

/ 16 Se reforzó el paso elevado con 15 columnas y 23.5 toneladas de acero para aumentar su durabilidad.

/ 16 La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su equipo en el Cetram Huipulco.

/ 16 En el paradero de Huipulco se pintaron 8 mil 275 m2 y se instalaron nuevos barandales.

/ 16 En el Cetram de Huipulco se construyeron 329 escalones.

/ 16 La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firma el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.

/ 16 El Cetram Huipulco tendrá una conexión diaria de más de 50 mil usuarios, a través de 39 rutas y más de 500 unidades de transporte.

/ 16 En la lateral de Calzada de Tlalpan se colocaron maceteros.

/ 16 Clara Brugada entregó 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la celebración del Mundial 2026.

/ 16 Vista aérea de las mejoras en los alrededores del Estadio Banorte.

/ 16 El Puente Huipulco desde las alturas.

/ 16 Avenida Acoxpa y Calzada de Tlalpan, las vías de acceso al Estadio Banorte.

/ 16 La Jefa de Gobierno supervisa las obras en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.