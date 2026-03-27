¡Una belleza! Estadio Banorte a un día de su reinauguración
El remodelado Estadio Azteca está cada vez más cerca de volver a abrir las puertas
/ 5 El Estadio Banorte está a un día de su reinauguración | GINA SÁNCHEZ
/ 5 Estadio Banorte está listo para albergar los partidos del Mundial | GINA SÁNCHEZ
/ 5 Así se ve la remodelación del Estadio Azteca | GINA SÁNCHEZ
/ 5 Aún trabajan para dejar listo el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
/ 5 Todas las butacas ya fueron instaladas en el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
1 / 5 El Estadio Banorte está a un día de su reinauguración | GINA SÁNCHEZ
2 / 5 Estadio Banorte está listo para albergar los partidos del Mundial | GINA SÁNCHEZ
3 / 5 Así se ve la remodelación del Estadio Azteca | GINA SÁNCHEZ
4 / 5 Aún trabajan para dejar listo el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
5 / 5 Todas las butacas ya fueron instaladas en el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
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