El intérprete reaccionó a las críticas que recibió después de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez

Aleks Syntek continúa en medio de la polémica después de su presentación durante los festejos patrios del pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde varios momentos de su concierto se viralizaron debido a los comentarios que realizó sobre la música actual, los reclamos que dirigió al público y su molestia cuando algunos asistentes comenzaron a pedirle canciones de otros artistas. Tras las críticas que recibió en redes sociales, el cantante decidió responder y ahora sorprendió al anunciar que se alejará de México durante un tiempo.

La declaración no significa, hasta ahora, que el músico vaya a abandonar definitivamente el país. Syntek no reveló a dónde viajará ni cuánto tiempo estará fuera, pero sí aseguró que tomar distancia de México representa para él una forma de encontrar tranquilidad después de varios días en los que su nombre ha permanecido entre los temas más comentados de redes sociales.

Aleks Syntek continúa en medio de la polémica después de su presentación durante los festejos patrios / IG: @syntekoficial

¿Por qué Aleks Syntek dejará México?

Todo comenzó con su concierto por el Grito de Independencia en Benito Juárez, una presentación que terminó generando opiniones divididas. Algunos asistentes señalaron que el cantante dedicó una parte considerable del espectáculo a hablar con el público y expresar sus opiniones sobre diferentes temas, mientras otros defendieron su derecho a utilizar el escenario para compartir sus ideas.

Uno de los momentos que más circuló ocurrió cuando personas entre el público comenzaron a pedirle canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”. Syntek mostró su molestia y respondió que únicamente interpretaría canciones de su repertorio, situación que generó abucheos y comentarios posteriores en redes.

También retomó sus críticas contra el reggaetón y la música urbana, temas sobre los que ha opinado en distintas ocasiones. Durante el concierto habló además sobre sus 35 años de trayectoria y pidió a sus seguidores que salieran en su defensa ante los señalamientos que recibe constantemente.

Tras las críticas, el cantante decidió anunciar que se alejará de México durante un tiempo / IG: @syntekoficial

Aleks Syntek responde a quienes lo critican

Después de que fragmentos de la presentación se viralizaron, el cantante publicó diferentes mensajes dirigidos a sus seguidores en los que explicó cómo se siente ante la reacción que generaron sus palabras.

"Queridos fans. Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas inmaduras El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate", se lee.

Syntek también lamentó lo que considera una falta de congruencia y reflexión dentro de la sociedad y sugirió que, con el paso del tiempo, algunas de sus ideas podrían ser entendidas de otra manera.

"Qué triste es ver la perseverancia de la ignorancia y la pérdida total de la congruencia han habido tantos personajes en la historia de la humanidad que fueron repudiados en su época pero que sus ideas posteriormente transformaron a la humanidad que ya perdí la cuenta".

Sus mensajes se sumaron a otra publicación en la que pidió calma a sus seguidores y aseguró que la controversia terminaría pasando. Medios que cubrieron sus reacciones señalaron que Syntek sostiene que “el tiempo le dará la razón” respecto a varias de sus posturas.

Syntek no reveló a dónde viajará ni cuánto tiempo estará fuera / IG: @syntekoficial

“México pronto te dejaré en paz”

La frase que más llamó la atención apareció posteriormente, cuando Aleks Syntek aseguró directamente que pronto dejará México.

"México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual", escribió.

Sus palabras dejan claro que el alejamiento no sería definitivo, pues el propio cantante promete regresar. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado cuál será el país al que viajará, cuándo saldrá de México ni cuánto tiempo permanecerá fuera.

Por ello, aunque en redes comenzaron a interpretarse sus palabras como una salida definitiva, lo único confirmado por el propio Syntek es que planea alejarse temporalmente.

"México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias", dijo en sus redes / IG: @syntekoficial

¿A dónde se irá Aleks Syntek?

Hasta el momento, Aleks Syntek no ha dado a conocer su destino. Tampoco ha explicado si la salida estará relacionada con vacaciones, proyectos musicales, compromisos profesionales o simplemente con un periodo de descanso personal.

La única explicación que ofreció fue que tomar distancia representa para él una forma de buscar “salvación mental y espiritual”, frase que utilizó directamente en su mensaje.

De esta manera, cualquier versión sobre el país donde podría instalarse o sobre una posible mudanza permanente debe considerarse especulación mientras el artista no revele más información.

La polémica que provocó su concierto del 15 de septiembre

La presentación en Benito Juárez se convirtió rápidamente en tema de conversación porque Syntek realizó largos comentarios entre canciones y volvió a expresar su inconformidad con determinadas tendencias musicales. Algunos asistentes lo criticaron por considerar que habló demasiado durante el show, mientras otros defendieron sus opiniones.

Los videos difundidos después mostraron distintos intercambios entre el cantante y el público. La reacción en redes fue tan intensa que algunos usuarios llegaron a utilizar términos médicos para describir su comportamiento, aunque no existe información clínica que permita hacer ningún diagnóstico sobre el cantante.

Lo que sí ocurrió fue que el propio Syntek decidió responder directamente a la conversación y sostuvo que no está preocupado por las críticas, aunque sus mensajes posteriores muestran que busca alejarse temporalmente del ruido generado alrededor de su figura.

Aleks Syntek asegura que regresará

Pese a la contundencia de la frase “México pronto te dejaré en paz”, el cantante agregó inmediatamente “Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”, por lo que su mensaje también deja abierta la posibilidad de que este alejamiento forme parte de una pausa antes de anunciar nuevos proyectos.