Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas

Las ganas de estar aquí en Chivas. Nunca lo negué, siempre me quedó esa sed de revancha de poder estar en Guadalajara, en el equipo en el que siempre había querido estar, en el equipo donde quería aportar y hacer goles, todo eso que yo veía que podía lograrlo. Hoy me siento ilusionado, contento de estar aquí, feliz, disfrutando. No ha sido fácil el proceso del cambio de club y eso, pero hoy puedo decir que estoy pleno, me siento motivado, me siento con hambre y ganas de seguir aportando al equipo.