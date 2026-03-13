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Futbol

Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas

Ángel Sepúlveda quiere ser un líder en Chivas l MexSport
Jorge Armando Hernández 15:40 - 13 marzo 2026
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El experimentado delantero quiere aportar desde donde le toque al conjunto de Chivas de Guadalajara

Ángel Sepúlveda fue una de las adquisiones estrella de Chivas para el Clausura 2026. El delantero proveniente de Cruz Azul no ha tenido tantos minutos en el campo pero siempre que aparece logra aportar algo importante al equipo, incluidos dos goles.

Ángel Sepúlveda, el héroe de Chivas | MEXSPORT

Sepúlveda hizo un gol con las Chivas en el Clásico Tapatío, dándole la victoria al Rebaño y sumando su segundo tanto portando el jersey rojiblanco. Destacó no solo lo que sintió en anotar ese gol sino la charla previa que tuvo con Armando 'La Hormiga' González a quien le sugirió no titar el penal y el Cuate entró al quite.

Las ganas de estar aquí en Chivas. Nunca lo negué, siempre me quedó esa sed de revancha de poder estar en Guadalajara, en el equipo en el que siempre había querido estar, en el equipo donde quería aportar y hacer goles, todo eso que yo veía que podía lograrlo. Hoy me siento ilusionado, contento de estar aquí, feliz, disfrutando. No ha sido fácil el proceso del cambio de club y eso, pero hoy puedo decir que estoy pleno, me siento motivado, me siento con hambre y ganas de seguir aportando al equipo.
Ángel Sepúlveda tras anotar con Chivas en el Clásico Tapatío l MexSport

El 'Cuate' vive su segunda etapa con Chivas, su primera vez vistiendo los colores de los rojiblancos fue en el 2018 donde no pudo llegar al nivel esperado y tras emigrar a Cruz Azul se convirtió en el delantero estelar de La Máquina.

Minutos de Ángel Sepúlveda con Chivas
Ángel Sepúlveda, ante Cruz Azul l IMAGO7

Actualmente Ángel Sepúlveda registra 282 minutos jugando en Chivas, lo cual es poco al momento para lo esperado, sin embargo a probado que puede aportar desde cualquier trinchera.

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