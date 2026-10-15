Este hecho desató críticas en redes tras la sentencia de la Corte contra el productor / Especial

El periodista volvió a difundir una conversación de 2013 en la que la exintegrante de Timbiriche hablaba de sus sentimientos hacia Luis de Llano

La polémica alrededor de Sasha Sokol y Luis de Llano volvió a encenderse, ahora por una entrevista del pasado que Gustavo Adolfo Infante decidió recuperar y compartir públicamente. La difusión del material, en el que la exintegrante de Timbiriche hablaba de los sentimientos que tuvo hacia el productor, provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, quienes consideran que presentar nuevamente esas declaraciones sin explicar el contexto judicial del caso podría representar una supuesta forma de revictimización hacia la cantante.

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La controversia surge en medio del renovado interés por la historia de Timbiriche, luego del estreno de una serie relacionada con la agrupación. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una entrevista de archivo terminó por abrir otra discusión sobre el caso de Sokol, quien consiguió una sentencia civil favorable contra Luis de Llano por daño moral, después de denunciar públicamente la relación que comenzó cuando ella tenía 14 años y él era un adulto de 39 años, además de ocupar una posición de autoridad dentro de su entorno profesional.

El tema de Sasha vuelve a tomar relevancia tras la salida de 'Timbiriche, la serie' / Especial

¿Qué hizo Gustavo Adolfo Infante con la entrevista de Sasha Sokol?

El periodista y conductor de Sale el Sol compartió durante octubre de 2026 un fragmento de una conversación que sostuvo años atrás con Sasha Sokol. Aunque no se precisó públicamente la fecha exacta de grabación, el material contiene referencias que permiten ubicarlo alrededor de 2013, cuando la cantante todavía no había emprendido el proceso judicial contra Luis de Llano.

Durante aquella conversación, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Sasha Sokol sobre la relación que mantuvo con el productor, particularmente acerca de los sentimientos que experimentó y del tiempo que estuvieron vinculados. La cantante respondió entonces utilizando expresiones afectivas y recordó distintos momentos de esa etapa de su vida, declaraciones que ahora volvieron a circular en plataformas digitales.

Uno de los fragmentos que más atención generó fue aquel en el que Sokol reconoció que había estado “perdidamente enamorada” de Luis de Llano. También se retomaron comentarios en los que describía al productor de manera positiva, expresiones que algunos internautas comenzaron a comparar con las declaraciones que realizó años después, cuando denunció públicamente lo ocurrido durante su adolescencia.

La difusión del video generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios se concentraron en las palabras que la cantante utilizó en aquella entrevista, otros cuestionaron la decisión de recuperar declaraciones anteriores a la denuncia y a la resolución judicial, particularmente porque consideran que podrían utilizarse para poner en duda el testimonio de Sokol sin tomar en cuenta las circunstancias en las que comenzó la relación.

La publicación de Gustavo Adolfo Infante causó polémica pues lo señalan presuntamente de revictimizar a la artista / Especial

¿Por qué acusan a Gustavo Adolfo Infante de revictimizar a Sasha Sokol?

Los señalamientos contra Gustavo Adolfo Infante se relacionan principalmente con el contexto en el que fue difundida la entrevista. Las críticas apuntan a que las declaraciones de una persona sobre una experiencia vivida durante su adolescencia no deben analizarse de manera aislada, especialmente cuando posteriormente existió un proceso judicial que reconoció la existencia de daño moral.

En el caso de Sasha Sokol, la discusión resulta particularmente delicada porque la relación comenzó cuando ella era menor de edad y Luis de Llano tenía una posición de influencia dentro de su carrera artística. Por ello, algunos usuarios consideran que recuperar las expresiones de cariño de la cantante como si fueran una contradicción de su denuncia puede desviar la atención de la responsabilidad del adulto involucrado.

El hecho de que una persona recuerde una experiencia utilizando palabras relacionadas con el enamoramiento no significa necesariamente que haya existido una relación en condiciones de igualdad. En situaciones donde intervienen menores de edad y adultos con autoridad profesional, también deben considerarse la diferencia de edad, la influencia ejercida y las condiciones en las que se desarrolló el vínculo.

Hasta el momento, los cuestionamientos sobre una posible revictimización corresponden a reacciones y valoraciones expresadas en redes sociales. No representan una nueva resolución judicial contra Gustavo Adolfo Infante ni implican que exista un procedimiento legal relacionado con la publicación de esta entrevista.

Hasta el momento, el periodista no ha dicho nada sobre los comentarios. en su contra / Especial

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso adquirió relevancia nacional en marzo de 2022, cuando Luis de Llano habló públicamente sobre la relación que había mantenido con Sasha Sokol. La cantante respondió a esas declaraciones y explicó que el vínculo comenzó cuando ella tenía 14 años y el productor 39, situación que posteriormente dio origen a un procedimiento judicial por la vía civil.

En julio de ese mismo año, Sokol presentó una demanda por daño moral. Después de distintas etapas legales, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 25 de junio de 2025 negó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano, dejando firme la condena civil dictada en su contra.

La resolución representó un precedente importante porque la Corte estableció que las acciones civiles para reclamar la reparación del daño derivado de violencia sexual sufrida durante la minoría de edad no están sujetas a los plazos ordinarios de prescripción. Esto permite que las víctimas busquen justicia por esa vía incluso cuando haya transcurrido un periodo prolongado desde los hechos.

La determinación también reconoció que las víctimas pueden necesitar años para comprender lo sucedido, identificar las consecuencias y reunir las condiciones necesarias para denunciar. De esta manera, el paso del tiempo no debe convertirse en un obstáculo automático para acceder a la reparación del daño.

¿Qué sanción debe cumplir Luis de Llano por el caso Sasha Sokol?

La sentencia civil estableció distintas medidas de reparación que debe cumplir Luis de Llano, entre ellas el pago de una indemnización por daño moral, la emisión de una disculpa pública y la realización de capacitación especializada en prevención de conductas de abuso sexual.

También se contempló la difusión de una síntesis de la resolución judicial y restricciones relacionadas con declaraciones públicas sobre el caso. Sasha Sokol ha señalado que los recursos económicos derivados de la indemnización serán destinados a organizaciones dedicadas al acompañamiento de víctimas de abuso sexual.