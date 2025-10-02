¿Adiós al fuero de diputados y senadores? Sheinbaum quiere que ya no tengan inmunidad

La propuesta va directa para que los legisladores que comentan algún ilícito sean castigados. | Redes Sociales

La presidenta busca cambios a la Reforma Electoral para borrar el privilegio que los protege de la justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro desde el primer día de su mandato que iba ir con todo contra el fuero legislativo. Y fue el jueves miércoles pasado que la mandataria revivió el tema y adelantó que propondrá eliminar el fuero constitucional de diputados y senadores, como parte de la reforma electoral que se presentará en febrero de 2026. “Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haberlo? Es del pasado, la presidenta no lo tiene pues también los diputados y senadores”, lanzó Sheinbaum en Palacio Nacional, marcando distancia con un privilegio que durante décadas ha blindado a legisladores frente a procesos judiciales.

Ni diputados ni senadores: que se enfrenten a la justicia De acuerdo con Sheinbaum, su gobierno impulsará la iniciativa como parte del paquete de reformas del Ejecutivo que será enviado al Congreso. La idea: que ningún político se escude en su cargo para evadir la ley. Sheinbaum fue directa al afirmar: “De una vez les digo que voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, una, que se elimine el fuero de los diputados y senadores, es parte de la propuesta que se va a presentar reforma electoral”. “La eliminación del fuero forma parte de una visión más amplia para reforzar la rendición de cuentas y acabar con la impunidad”, comentaron desde su equipo.

Sin fuero, sin excusas Hoy, tanto diputados como senadores gozan de protección judicial, lo que significa que solo pueden ser procesados mediante un juicio de desafuero aprobado por el propio Congreso. Si se aprueba la iniciativa de Sheinbaum, esto cambiaría radicalmente. El plan sigue la línea que trazó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que logró eliminar el fuero presidencial en 2020, una jugada que en su momento fue celebrada como histórica.