Adrián Marcelo habló sobre su divorcio de Karina Puente y reconoció que todavía la extraña. / RS

El creador de contenido habló con Shanik Berman sobre su separación y reconoció que todavía piensa en su exesposa

Adrián Marcelo volvió a hablar sobre su divorcio de Karina Puente y sorprendió al revelar que todavía la extraña. Durante una conversación con Shanik Berman, el creador de contenido recordó su matrimonio y reconoció que actualmente no existe comunicación entre ambos.

El tema surgió mientras ambos hablaban sobre las relaciones de pareja y los cambios en la manera en que las nuevas generaciones enfrentan los conflictos dentro del matrimonio. Adrián Marcelo explicó que actualmente muchas personas deciden terminar una relación cuando consideran que ya no quieren permanecer en determinadas circunstancias.

Adrián Marcelo confesó que todavía encuentra fotografías de Karina Puente en su celular. / RS

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Karina Puente?

Durante la conversación, Shanik Berman cuestionó al conductor sobre su separación y sugirió que habría dejado a su esposa porque ya no le era útil. Adrián Marcelo rechazó esa interpretación y aseguró que todavía extraña a Karina.

“No, no, para nada. La extraño. Te doy la exclusiva aquí en mi pódcast, que tú tienes ese arte. Todos los días extraño a mi… y todavía en el celular me salen fotos”, respondió.

De esta manera, el creador de contenido reconoció que las fotografías de su relación todavía aparecen en su teléfono y que piensa en su exesposa pese a la separación.

El creador de contenido aseguró que actualmente no mantiene contacto con su exesposa. / RS

Adrián Marcelo asegura que no tiene contacto con su exesposa

Después de escuchar la confesión, Shanik Berman le recomendó buscar a Karina Puente e intentar solucionar sus diferencias.

Sin embargo, Adrián Marcelo aclaró que actualmente no mantiene contacto con su exesposa.

“No hay contacto, Shanik. No hay contacto”, señaló durante la conversación.

La periodista insistió en que podría buscarla, pedirle perdón y esperar hasta que ella aceptara hablar con él. Ante esta posibilidad, Adrián respondió: “Eso tal vez debería ser”, aunque no confirmó que tenga un plan para acercarse nuevamente a Karina.