El Congreso del Estado de Aguascalientes ha aprobado una iniciativa que prohíbe la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, justo antes de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, la cual dará inicio el próximo sábado. Esta medida tiene como objetivo prevenir la apología del delito y salvaguardar el carácter familiar y cultural de la feria.

“Nosotros estaremos muy atentos en esta revisiones importantes para que sea una feria en paz, una feria tranquila, una feria a la que se vienen a divertir en familia."