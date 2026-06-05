¡AGUIRRE DEFINE ALINEACIÓN! ¿Cuál será el XI de MÉXICO contra SUDÁFRICA?

15:49 Japón y Suecia piden entrenar en El Barrial

15:38 Salida de Efraín Juárez, ¿pone en riesgo el proyecto de Pumas?

15:32 Sismo sorprende a la CDMX a días del Mundial

15:21 ¿Quién es Suzanne “N”? La excolaboradora de Adela Micha detenida en Cuernavaca

15:06 México Invita: cómo funciona la app para turistas del Mundial 2026

14:56 Frena FMF proyecto de ciudad deportiva del Atlético de San Luis

14:32 ¡Elías Montiel no llega al América! ¿Luis Chávez sí?

14:29 VIDEO: Pipa con aceite se incendia tras choque múltiple en el Edomex

14:24 Lo que debes saber antes de asistir a las fan zones y eventos del Mundial 2026