Alerta por SMS envenenado: así funciona el fraude que roba tu dinero al instante

Este tipo de engaño funciona a través de mensajes de texto que aparentan ser enviados por bancos reconocidos. En ellos se advierte sobre supuestos cargos no reconocidos, movimientos extraños o incluso bloqueos de cuenta para provocar miedo y hacer que el usuario actúe rápido sin verificar la información.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) explicó que los delincuentes han mejorado la forma en la que operan. Ahora utilizan identificadores falsos para que los mensajes aparezcan dentro de conversaciones reales que los usuarios ya tenían con su banco, lo que hace mucho más difícil detectar que se trata de una estafa.

Los delincuentes envían mensajes falsos que aparentan ser de bancos para robar información confidencial./ Pixabay

En la mayoría de los casos, el mensaje incluye un enlace o un número telefónico. Cuando la víctima entra al sitio falso o se comunica, los delincuentes solicitan datos sensibles como contraseñas, números de tarjeta, códigos de seguridad o claves de verificación para después acceder a las cuentas bancarias.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de tu banco?

La CONDUSEF recordó que ninguna institución financiera pide información confidencial mediante mensajes de texto, llamadas o correos electrónicos. Por ello, recomendó ignorar cualquier SMS sospechoso y revisar directamente desde la aplicación oficial del banco o en sus líneas de atención oficiales.

Entre las recomendaciones de las autoridades destacan no abrir enlaces desconocidos, no compartir códigos de verificación y evitar responder mensajes donde se soliciten datos bancarios. También pidieron guardar capturas de pantalla y toda la información posible para presentar un reporte formal.

La Policía Cibernética aconsejó eliminar de inmediato el mensaje fraudulento y bloquear el número remitente. Además, invitó a la población a mantenerse atenta a los avisos de prevención emitidos por instituciones financieras y dependencias oficiales.

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni compartir códigos de verificación por SMS./ Pixabay

El smishing ya es uno de los fraudes digitales más comunes

Las autoridades señalaron que el crecimiento de las operaciones bancarias desde celulares ha provocado que los delincuentes encuentren nuevas formas de engañar a las personas. El smishing se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas para cometer robo de identidad y fraude financiero en México.

La principal recomendación sigue siendo la misma: no compartir información personal y verificar cualquier alerta bancaria únicamente en canales oficiales. Un simple mensaje puede parecer inofensivo, pero abrir un enlace falso puede terminar en el robo total de una cuenta bancaria.