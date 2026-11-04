Alfredo Olivas: así fue el atentado en el que casi pierde la vida y el médico que lo salvó

Alfredo Olivas recordó la noche en que estuvo a punto de perder la vida y agradeció al médico que lo atendió. / Especial

El cantante recibió seis impactos de bala durante un concierto en Chihuahua en 2015. Once años después, reconoció públicamente al médico que lo atendió de emergencia y le dedicó su canción ‘El Paciente’

Alfredo Olivas vivió uno de los momentos más difíciles de su vida el 28 de febrero de 2015, cuando fue víctima de un ataque armado durante un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua. El cantante recibió seis impactos de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

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Más de una década después, el intérprete de música regional mexicana volvió a recordar aquella noche al reencontrarse con el doctor Juan Carlos Ramírez Almaral, quien participó en su atención médica y a quien reconoció durante una de sus presentaciones.

El cantante invitó al especialista a subir al escenario y le dedicó unas palabras de agradecimiento frente a sus fans.

¿Cómo fue el atentado contra Alfredo Olivas?

El ataque ocurrió durante las primeras horas del 28 de febrero de 2015, mientras Alfredo Olivas ofrecía un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes de la época, el cantante se encontraba interpretando una canción cuando se escucharon varias detonaciones. El músico fue alcanzado por seis impactos de bala y tuvo que recibir atención médica inmediata.

La agresión también dejó personas heridas y víctimas mortales entre los asistentes. Las autoridades informaron entonces sobre la detención de presuntos responsables.

En entrevistas posteriores, Olivas relató que los disparos lo alcanzaron en distintas partes del cuerpo, entre ellas las piernas, el abdomen y la espalda.

El atentado marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. El cantante permaneció alejado de los escenarios durante aproximadamente dos meses, mientras se recuperaba de las lesiones y enfrentaba el temor de volver a sufrir una agresión.

Alfredo Olivas sufrió un atentado armado en 2015, cuando recibió seis impactos de bala durante una presentación en Chihuahua. / RS

¿Quién es el doctor que le salvó la vida a Alfredo Olivas?

El médico al que Alfredo Olivas reconoció públicamente es Juan Carlos Ramírez Almaral, cirujano que participó en su atención de emergencia después del ataque armado.

Según el relato del cantante, el especialista se encontraba celebrando cuando recibió la llamada para atenderlo. Aunque estaba fuera de su horario laboral, acudió para brindar atención al músico.

Durante una presentación reciente, Olivas pidió al doctor que levantara la mano para identificarlo entre el público y posteriormente lo invitó a acercarse al escenario.

“Quiero que levante la mano el doctor Juan Carlos Almarán que me dijo iba a estar en el público por aquí. Ese tigre, aquella noche difícil que no fue fatídica gracias a Dios”, expresó el cantante.

El intérprete también bromeó con el médico y le pidió que se acercara para que los asistentes pudieran conocerlo.

‘El Paciente’, la canción inspirada en el atentado

La experiencia que vivió Alfredo Olivas en 2015 también quedó plasmada en su música.

El cantante compuso ‘El Paciente’, un tema que relata la historia de un hombre herido que espera la llegada del médico mientras enfrenta la incertidumbre de no saber si sobrevivirá.

La canción forma parte de su repertorio más conocido y se convirtió en una manera de recordar lo que vivió durante aquella noche.

En sus presentaciones, Olivas ha utilizado el tema para compartir con sus seguidores algunos detalles de su recuperación y agradecer a las personas que lo ayudaron.

El reciente reconocimiento al doctor Juan Carlos Ramírez Almaral volvió a poner en primer plano una historia que marcó la trayectoria del cantante y que, años después, continúa presente en su música.