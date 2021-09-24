Un amor difícil del olvidar. A unas horas de que ruede el balón en el campo del Estadio Azteca para el América contra Chivas, el extimonel del Rebaño, John van 't Schip, envió los mejores deseos a los rojiblancos previo al Clásico Nacional de la Jornada 10 del Apertura 2021.

A través de redes sociales, el timonel mostró su cariño por el Guadalajara y le deseó éxito para el compromiso en el Coloso de Santa Úrsula.

"Chivas, suerte en el Clásico", escribió John van 't Schip en su cuenta de Twitter, en donde también etiquetó a Rafa Márquez Lugo, a la Liga MX y a Cruyff Classics.

¿CUÁL FUE LA TRAYECTORIA DE JOHN EN CHIVAS?

El exjugador del Ajax fue director técnico del Guadalajara durante la corta era de Johan Cruyff como asesor del equipo. Van't Schip dirigió a Chivas durante el Apertura 2012, supliendo el lugar de Nacho Ambriz.

John consiguió calificar al equipo a la Liguilla en octavo lugar, siendo eliminado más tarde por el Toluca, y en la Liga de Campeones de Concacaf no consiguió avanzar de la primera ronda. El europeo terminó su aventura con los Rojiblancos en diciembre de 2013.

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