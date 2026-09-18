América vs. Chivas: un Clásico tan parejo que hasta los momios los ponen en igualdad

Este sábado 19 de septiembre se enfrentarán Águilas y el Rebaño por el liderato general de la competencia

América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre, a las 9:15 p.m., en el Estadio Banorte. El encuentro, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026, reunirá nuevamente a dos de las aficiones con mayor convocatoria del país.

América llega con la necesidad de ganar después de perder el Clásico Joven/Especial

Desde la instauración de los torneos cortos, la fase regular ha dejado un balance estrecho: las Águilas registran 15 victorias, el Club Deportivo Guadalajara suma 13 y se contabilizan 19 empates. En liguilla, la ventaja pertenece al conjunto azulcrema, que ha ganado ocho de los 14 enfrentamientos disputados; Chivas se ha impuesto en tres y el resto concluyó con el marcador empatado.

Los antecedentes inmediatos, sin embargo, favorecen al Rebaño. La edición más reciente celebrada en el Estadio Akron terminó 1-0, mientras que el último Clásico de fase regular disputado en el Estadio Banorte concluyó 2-1. Ambos resultados fueron a favor de Chivas.

El Clásico puede tener nuevos protagonistas

El América podría presentar a Carlos Álvarez y Santiago Bueno, dos de sus incorporaciones para el Apertura 2026. Si reciben minutos, ambos vivirán su primer Clásico de México con la camiseta de las Águilas.

Del lado de Chivas habrá un cambio importante en el ataque. Armando González, el último jugador en anotar en esta rivalidad, dejó al equipo para continuar su carrera en el fútbol griego. Su ausencia abre la oportunidad para que otro elemento rojiblanco asuma un papel determinante frente al conjunto capitalino.

Chivas suma 17 puntos en el torneo, uno más que las Águilas/Especial

Los momios mantienen abierto el pronóstico

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde tanto la victoria del Club América como la del Club Deportivo Guadalajara cuentan con una línea de +155. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +260.

Con estas cifras, una apuesta de $1,000 pesos por el triunfo de cualquiera de los dos clubes podría generar un cobro total de $2,550 pesos, monto que incluye la cantidad apostada.