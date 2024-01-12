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Futbol

André Jardine no le cierra las puertas a Sao Paulo: 'Siempre estará en mi corazón'

Jardine no olvida su pasado en Sao Paulo | TWITTER @lancenet
Jorge Óscar Caamaño Solís 21:06 - 11 enero 2024
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El entrenador brasileño no descartó volver al club que le abrió las puertas a la dirección técnica profesional

A pesar de haber salido campeón con América hace menos de un mes, el entrenador André Jardine ya piensa en su futuro. De momento el brasileño seguirá al mando del club azulcrema, sin embargo, no cerró las puertas a regresar a su país natal en algún momento.

André Jardine comenzó su carrera como entrenador profesional en el 2028, cuando fue anunciado como entrenador de Sao Paulo tras el despido de Diego Aguirre. Desafortunadamente para el DT, solo pudo dirigir un total de 15 partidos, pues la eliminación en la pre-CONMEBOL Libertadores ante el Club Atlético Talleres de Argentina le costó su puesto.

Ahora, en entrevista para el programa 'Bola da Vez', el entrenador aseguró guardarle cariño al club brasileño y espera en algún momento regresar, ya con más experiencia como DT-

"Quién sabe, será un poco más tarde, cuando ya busquemos un mayor nivel de experiencia en otra liga, con más jerarquía, con más partidos de liga profesional. El São Paulo, un club al que siempre tendré un gran cariño, siempre vivirá en mi corazón. Y seguro que todavía hoy quedan allí muchos amigos y muchos jugadores con los que tuvimos el placer de trabajar”, confesó el entrenador azulcrema.

Ahora Jardine se debe preparar para el arranque del Clausura 2024, pues el campeón defensor visitará a Tijuana el sábado por la noche.

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