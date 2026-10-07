¿Angélica Rivera hablará de su relación Enrique Peña Nieto? Esto se sabe de su bioserie en Netflix

Sofía Castro sería la encargada de darle vida en pantalla / Especial

El proyecto llevaría el nombre de “Tulipán” y abordaría desde la carrera de la actriz hasta sus años como primera dama de México

Angélica Rivera estaría lista para llevar una de las etapas más comentadas de su vida a la pantalla. De acuerdo con información difundida por la periodista Ana María Alvarado en Sale el Sol, la actriz prepara una bioserie autorizada que recorrería distintos momentos de su trayectoria personal y profesional, incluido su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto y los años que pasó como primera dama de México.

El proyecto llevaría provisionalmente el nombre de “Tulipán” y, según las versiones que han comenzado a circular, estaría pensado para Netflix, aunque hasta ahora la plataforma no ha realizado un anuncio oficial. Otro de los elementos que mayor atención ha generado es que Sofía Castro sería la encargada de interpretar a su propia madre, llevando a la ficción momentos que durante años Angélica decidió mantener alejados de entrevistas y apariciones públicas.

Angélica Rivera estaría lista para llevar una de las etapas más comentadas de su vida a la pantalla / Especial

Angélica Rivera habría elegido una bioserie en lugar de un libro

De acuerdo con Ana María Alvarado, la actriz inicialmente habría contemplado contar su historia mediante un libro, pero posteriormente optó por trasladarla a una producción audiovisual. La decisión permitiría reconstruir desde su propia perspectiva episodios familiares, profesionales y políticos que marcaron profundamente su imagen pública.

“Va a contar todo su romance y lo que vivió al lado de Enrique Peña Nieto como primera dama, entonces me parece que sí hablará de la Casa Blanca, de todo”, dijo Alvarado al medio Sale el Sol.

La frase encendió inmediatamente la expectativa porque Rivera ha sido especialmente reservada cuando se le pregunta por su relación con Peña Nieto. Desde que se confirmó el divorcio, la actriz ha evitado profundizar sobre los años que compartieron y tampoco suele hablar sobre la vida actual del expresidente.

Sofía Castro sería la encargada de interpretar a su propia madre / Especial

Sofía Castro interpretaría a Angélica Rivera

Uno de los elementos centrales de la producción sería la participación de Sofía Castro, hija mayor de Angélica Rivera y del productor José Alberto “El Güero” Castro. La actriz tendría la responsabilidad de interpretar a su propia madre en diferentes etapas de su vida, incluida la época en la que Rivera estuvo casada con Peña Nieto.

La elección tendría además un componente personal, ya que Sofía vivió de cerca aquellos años y formó parte de la familia presidencial durante el sexenio 2012-2018.

Actualmente, Castro mantiene una carrera activa como actriz y en 2026 asumió uno de los proyectos más importantes de su trayectoria al protagonizar “Tierra de Amor y Coraje”, producción de su padre José Alberto Castro.

Uno de los episodios que podría formar parte de la producción es la controversia conocida como la Casa Blanca de las Lomas / Especial

¿Hablará de la Casa Blanca de las Lomas?

Uno de los episodios que podría formar parte de la producción es la controversia conocida como la Casa Blanca de las Lomas, uno de los momentos que mayor presión mediática generó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La polémica volvió a cobrar relevancia recientemente después de que el expresidente reconociera públicamente que fue “un error” colocar a Angélica Rivera al frente de la explicación pública sobre aquel inmueble.

Según la información difundida sobre la bioserie, ese episodio estaría contemplado dentro de la narración, lo que abriría la posibilidad de conocer por primera vez cómo vivió Rivera internamente una de las crisis políticas más recordadas de aquella administración.

El matrimonio de Angélica Rivera y Peña Nieto

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en 2010, cuando él todavía era gobernador del Estado de México. Dos años después, Peña Nieto llegó a la Presidencia y Rivera asumió el papel de primera dama durante el sexenio que concluyó en 2018.

A lo largo de esos años, su matrimonio estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Incluso surgieron teorías que aseguraban que la relación había sido construida como parte de una estrategia política, versión que integrantes de la familia han rechazado anteriormente. Sofía Castro, por ejemplo, llegó a asegurar públicamente que durante más de una década vivieron como una familia.