Argentina, con gol de Messi incluído, vence a Islandia y se dice lista para el Mundial

Listos para la Copa del Mundo. Argentina ye tiene la vista puesta en el máximo torneo de selecciones y llegarán de la mejor manera posible tras superar sin complicaciones a Islandia en Alabama. La albiceleste, con un gol de Lionel Messi, se impuso 3-0.

Listos para la Copa del Mundo

A medio gas y sin varios de sus jugadores titulares, Argentina le pasó por encima a Islandia en su ultimo juego de preparación previo a su debut en la Copa del Mundo. Aunque dejaron ciertas dudas en cuanto a la definición, el equipo de Lionel Scaloni demostró estar listo para arrancar el máximo torneo de selecciones.

Sin embargo, más allá del resultado fue la participación de Lionel Messi la cual festejan más sus fanáticos. El 10 de la albiceleste no jugaba desde el pasado 24 de mayo pues venía arrastrando una sobrecarga muscular, razón por la cual se quedó en la banca ante Honduras. Ahora, demostró estar listo para enfrentarse a Argelia.

Messi entrenando previo al partido de Argentina ante Islandia | AP

Regreso con gol

Si el regreso de Messi no era suficiente razón de festejo, el 10 volvió al terreno de juego y le bastaron dos minutos para poner un pase de gol que, como fue en Qatar 2022, Lautaro Martínez desaprovechó.

Afortunadamente para Argentina, tras el mal remate de Lautaro, el portero islandés contactó al delantero y el árbitro marcó la pena máxima. Messi, se encargó de cobrar el penal y de esta forma puso su tanto 117 vistiendo la playera de Argentina.

Lionel Messi festeja la victoria de Argentina | AP

Los otros goles

Previamente, Argentina ya había encontrado la anotación de la ventaja. El equipo sudamericano se adelantó tras sólo ocho minutos de juegos. En una jugada muy accidentada y llena de rebotes, Valentín Barco logró sacar un gran tiro de zurda para poner el 1-0.

En cuanto al último gol del partido, llegó al minuto 86 tras un gran contragolpe del equipo. Primero Messi filtró el balón para Rodrigo DePaul, quien a su vez, asistió de primera intención a Thiago Almada quien simplemente tuvo que empujar el balón para el 3-0.

Barco celebrando su anotación en el amistoso ante Islandia | X @Argentina