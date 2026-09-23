La AFA busca extender el contrato del técnico argentino hasta la Copa América 2028 y contempla una opción para llevarlo hasta el Mundial 2030

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya trabaja en la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina y le habría ofrecido un nuevo contrato que podría extenderse hasta julio de 2030.

La AFA, buscando darle continuidad al proyecto que tantas alegrías ha conseguido con la máxima Albiceleste; la intención es que Scaloni permanezca al frente de Argentina durante la reconstrucción del equipo rumbo al siguiente ciclo mundialista.

De acuerdo con información de Doble Amarilla y Fabrizio Romano, la dirigencia argentina se reunió con el entrenador y avanzó en un acuerdo que contempla un esquema de dos años, hasta la Copa América 2028, con una opción para extender el vínculo por otros dos años y llegar al Mundial de 2030.

Lionel Scaloni con Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Scaloni aún debe dar el visto bueno

La continuidad del entrenador todavía no está completamente cerrada. Según ambos reportes, restan resolver algunos detalles económicos antes de que el nuevo vínculo pueda ser oficializado.

Además, la decisión final dependerá del propio Scaloni, quien en los meses posteriores al Mundial 2026 había puesto en duda su continuidad al frente de la Albiceleste y todavía con sus declaraciones después de perder la Final.

Lionel Scaloni campeón del mundo en 2022 | MexSport

El actual contrato del entrenador vence en diciembre de 2026. Tras la final ante España, Scaloni reconoció que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su futuro, aunque posteriormente volvió a dejar abierta la posibilidad de continuar con el proceso, pero con la salida de Messi de la Albiceleste, más creció la incertidumbre.

La propuesta contempla así un primer periodo hasta la Copa América 2028 y una opción para prolongarlo hasta el Mundial de 2030, por lo que el futuro del entrenador quedará sujeto a las últimas negociaciones y a su aprobación.