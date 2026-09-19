Arvid Lindblad: el niño que Red Bull eligió antes de llegar a la F1

Este viernes, la bandera roja ondeó en el circuito MadRing, el Gran Premio de España que significaba la 14a carrera de la temporada 2026, desatada por el accidente de Arvid Lindvlad, un joven británico que debuta este año en la F1. Casi nadie se sorprendió, pero la verdad es que fue su primer accidente en 13 carreras.

Lo verdaderamente importante es que buscaba los límites y al terminar el entrenamiento quedó en cuarto lugar general, solamente por detrás de Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton… Y POR DELANTE de George Russell y Max Verstappen, si, el tetracampeón de Red Bull.

Es necesario entender que estamos frente a un garbanzo de a libra. Una promesa del automovilismo que se está desarrollando para convertirse en muy poco tiempo en un contendiente al título.

Es uno de esos muchachos de la nueva era que llegan preparados para todo y por eso, me atrevo a compartir su historia, para conocer al último joven que autorizo Helmut Marko en la academia de jóvenes pilotos de RedBull.

Arvid Lindblad: de un kart de renta al sueño de Red Bull

A los 13 años, cuando la mayoría de los pilotos apenas comenzaba a pensar en su futuro, Arvid Lindblad ya había llamado la atención de Helmut Marko. Cinco años después, aquella apuesta lo convirtió en piloto de Fórmula 1. Esta es la historia detrás del joven que Red Bull decidió acelerar.

La historia de Arvid Lindblad comenzó en un lugar muy distinto al paddock de la Fórmula 1.

Tenía cinco años cuando se subió por primera vez a un kart de renta, cerca de Sandown Park, en Inglaterra. Antes había probado el motocross, pero no había encontrado ahí su pasión. En el karting sí.

Desde entonces, la pregunta dejó de ser si quería ser piloto. La pregunta era cómo llegar a la Fórmula 1.

Nacido en Londres el 8 de agosto de 2007, Lindblad creció en Virginia Water, Surrey. Su padre, Stefan, es sueco; su madre, Anita, tiene ascendencia india. Ninguno pertenecía a una familia de pilotos profesionales.

Stefan había practicado motocross, pero no pudo convertir aquella afición en una carrera porque el dinero no alcanzaba. Con Arvid, la familia decidió intentarlo. Pero con una condición: los estudios tenían que mantenerse al nivel de las carreras.

Mientras otros niños tenían una infancia convencional, Lindblad comenzó a viajar por Europa para competir. Y los resultados hicieron que cada vez más gente se fijara en él.

El primer hombre que creyó en Arvid

El piloto británico Oliver Rowland fue fundamental. El piloto británico conoció a Lindblad cuando todavía era un niño y terminó convirtiéndose en su entrenador, mentor y manager.

Los primeros años fueron modestos: un pequeño equipo, un mecánico, una camioneta y muchas horas de carretera. Pero Lindblad empezó a ganar.

En 2018 fue campeón británico de National Cadet. En 2020 conquistó la WSK Super Master Series en OK Junior y en 2021 ganó la WSK Euro Series y la WSK Final Cup en OK.

Para entonces, su nombre ya circulaba entre los especialistas del karting. Y comenzó a acercarse a Red Bull.

La cadena que terminó en Helmut Marko

La llegada de Lindblad al Red Bull Junior Team tiene varios protagonistas.

Rowland tenía vínculos con Jos Verstappen. Al mismo tiempo, el nombre de Arvid comenzó a ser recomendado dentro del mundo del karting por Dino Chiesa, uno de los grandes formadores de jóvenes pilotos.

Las referencias llegaron hasta Helmut Marko. Y Marko quiso conocerlo. Lindblad tenía apenas 13 años. El encuentro terminó con su incorporación al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Ahí comenzó una aceleración poco común.

De la F4 a la Fórmula 1

En 2022 llegó a los monoplazas. En 2023, con Prema, consiguió seis victorias en la F4 italiana y terminó tercero del campeonato. En 2024 dio el salto a FIA Fórmula 3. Ganó cuatro carreras, terminó cuarto y fue el mejor novato. En Silverstone hizo historia al ganar las dos carreras del mismo fin de semana.

Después llegó 2025. Red Bull lo llevó a la Formula Regional Oceania, donde ganó el campeonato con seis victorias y seis poles.

Luego llegó la Fórmula 2. Con Campos Racing ganó en Yeda y se convirtió en el ganador más joven de una carrera de F2. En Barcelona consiguió pole y victoria. Terminó sexto del campeonato. Y aun así, Red Bull decidió que estaba listo.

En 2025 comenzó a probar un Fórmula 1. En el Gran Premio de México se estrenó a los mandos del Red Bull durante la primera práctica libre y terminó sexto.

Poco después, la escudería austriaca solicitó a la FIA una excepción para que pudiera obtener la Superlicencia antes de cumplir los 18 años. La FIA la concedió igual que como hizo con Mercedes cuando pidieron lo mismmo para Kimi Antonelli.

Red Bull no quería esperar y para 2026, Lindblad se convirtió en piloto titular de Racing Bulls. El niño que había comenzado en un kart de renta estaba en la Fórmula 1.

Y entonces llegaron los resultados

En Australia terminó octavo y sumó sus primeros puntos. En Mónaco protagonizó una de sus mejores actuaciones: partió decimoquinto y terminó sexto. Después llegaron un séptimo lugar en Silverstone y un octavo en Italia. España y el Mad Ring lo recibieron con dos puntos producto de un noveno sitio.

Su primera temporada todavía está escribiendo sus capítulos iniciales, pero ya dejó algo claro: no llegó a la Fórmula 1 únicamente por una recomendación. Llegó porque, cada vez que Red Bull le puso una prueba, respondió en la pista.

La apuesta de Marko a un piloto que no fue campeón de las categorías de promoción.

La historia de Lindblad tiene un detalle que no debe perderse. No fue campeón de F4 ni de F3. Tampoco llegó a la F1 como campeón de F2. Terminó tercero, cuarto y sexto, respectivamente.

Pero ganó carreras, rompió récords y mostró una velocidad que convenció a Red Bull de que su potencial podría ser mucho mayor que su posición final en los campeonatos.

Por eso Helmut Marko apostó por él cuando tenía 13 años. Ahora, con 19, Lindblad ya conduce un Fórmula 1. La apuesta dejó de ser una promesa. Ahora tiene que convertirse en realidad.