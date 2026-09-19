Los Spurs trataron de reaccionar con el 3-0; pero, no les alcanzó

Tras gastar 400 millones de dólares en el mercado de verano, Tottenham sigue sin ganar después de cinco partidos esta temporada en la Premier League tras perder el sábado, día de la Virgen María, 3-2 en casa ante el Aston Villa.

¿Quiénes anotaron?

Johan Manzambi, un mediapunta de 20 años que brilló con Suiza en el Mundial 2026, fue titular por primera vez con el Villa y abrió el marcador en el tiempo añadido del primer tiempo.

Johan Manzambi celebrando su gol ante el Tottenham | AP

Preparó otro tanto para el también recién fichado Nicolas Jackson, antes de que un disparo de larga distancia del argentino Emi Buendía a los 79 minutos encaminara al Villa hacia su primera victoria liguera de la campaña.

Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke anotaron goles tardíos para maquillar el marcador para los Spurs —sus primeros goles en la liga esta temporada—, pero el equipo de Roberto De Zerbi suma ahora dos empates y tres derrotas en el campeonato, y además cayó esta semana en la Copa de la Liga inglesa.

Johan Manzambi celebrando su gol en el Tottenham vs Aston Villa| AP

Tras terminar 17º en temporadas consecutivas en la Liga Premier de 20 equipos, la dirigencia del Tottenham realizó una gran reconstrucción de la plantilla en la pretemporada como muestra de confianza en De Zerbi.

Hasta ahora no ha habido recompensa en términos de resultados y De Zerbi —un técnico italiano de temperamento explosivo— afronta una presión creciente de cara a un largo parón internacional.

Pedro Porro lesionado en juego del Tottenham vs Aston Villa | AP

Para empeorar las cosas para el Tottenham, el lateral derecho español Pedro Porro tuvo que abandonar el campo a mitad del primer tiempo por una lesión. Quedan otros cuatro partidos el sábado, incluido el del campeón Arsenal visitando al Brighton.

¿Cómo van en la clasificación?