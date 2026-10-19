Atlante hereda la franquicia de Mazatlán, pero los resultados no cambian

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Los Potros de Hierro suman apenas 11 puntos en el Apertura 2026 y tienen prácticamente descartada la Liguilla

El regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano generó ilusión entre sus aficionados, pero los resultados deportivos no están a la altura de las expectativas, debido a que, tras adquirir la franquicia de Mazatlán para disputar el Apertura 2026, los Potros de Hierro tuvieron dificultades para encontrar regularidad y se mantienen en la parte baja de la clasificación.

Después de 12 jornadas, el equipo dirigido por Miguel Herrera suma 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sus triunfos llegaron ante Cruz Azul y Monterrey, pero también sufrieron tropiezos frente a Querétaro, Pachuca, Tigres, Necaxa y Pumas.

Con cinco jornadas por disputarse, el panorama para los azulgranas es complicado y sus posibilidades de clasificar a la Liguilla quedaron prácticamente descartadas, por lo que el cierre del torneo servirá para evaluar el proyecto deportivo en su primera campaña de regreso.

Podría interesarte Futbol Piojo Herrera alcanza 50 expulsiones como DT tras el Atlante vs Pumas

La afición responde, pero los resultados no llegan

Uno de los aspectos positivos del retorno del Atlante es la respuesta de sus seguidores, ya que en sus primeros seis partidos como local, el equipo registró una asistencia acumulada de 168 mil 772 personas en el Estadio Banorte.

El encuentro ante América fue el de mayor convocatoria, con cerca de 59 mil aficionados en las tribunas, seguido del partido ante Pumas con casi 50 mil aficionados, mientras que el encuentro de menor asistencia se dio en la jornada 8 ante Pachuca.

Luis Calzadilla, jugador del Atlante, en el duelo ante Pumas | MEXSPORT

Mazatlán con números similares a los de Atlante

La historia reciente de Mazatlán en la Liga MX estuvo marcada por la irregularidad. En sus últimos tres torneos registró 15, 14 y 17 puntos, respectivamente, sin lograr establecerse como un equipo protagonista.

Su mejor campaña llegó en el Apertura 2023, cuando alcanzó 22 unidades y terminó en la décima posición, aunque quedó eliminado en el Play-In. En el plano internacional, su actuación más destacada fue en la Leagues Cup 2024, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final.

Durante su paso por el máximo circuito, Mazatlán disputó 204 partidos, con un saldo de 48 victorias, 56 empates y 100 derrotas. Además, recibió 340 goles y marcó 231.