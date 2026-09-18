¡TODAVÍA HAY POTRO! Atlante tiene posibilidad de cambiar su destino en el Apertura 2026

Los azulgranas tienen nueve partidos por delante para intentar meterse en la pelea por la fase final

Atlante todavía tiene una ventana abierta para cambiar su panorama en el Apertura 2026, ya que, con nueve jornadas por disputar, los Potros de Hierro cuentan con 27 puntos disponibles y un calendario que marcará si su regreso a la Liga MX puede extenderse hasta la Fase Final del campeonato.

Actualmente, el conjunto azulgrana ocupa el decimoquinto puesto con siete unidades, producto de una victoria, cuatro empates y tres derrotas; aunque su posición en la clasificación no es la que esperaba después de las primeras fechas, el número de partidos restantes mantiene abierta la posibilidad de escalar posiciones.

Nueve partidos para cambiar la historia

La ruta del Atlante comenzará este viernes, cuando visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 9. A partir de ahí, los Potros tendrán una combinación de partidos como local y visitante que pondrá a prueba su capacidad para sumar de manera constante.

Después del compromiso ante La Franja, el calendario contempla enfrentamientos contra Monterrey, Querétaro, Pumas, Juárez, Atlético de San Luis, Chivas, Santos y Tijuana.

Atlante en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El calendario, además, tendrá varios encuentros ante equipos que también estarán peleando por diferentes objetivos en la clasificación, por lo que cada jornada tendrá un peso importante conforme se acerque el cierre de la fase regular.

¿Cuántos puntos necesita Atlante?

Los Potros parten con siete puntos y tienen como referencia los 25 que se han señalado como una cifra mínima para entrar en la pelea por la clasificación. De alcanzar esa cantidad, necesitarían sumar 18 unidades más en los nueve partidos que todavía tienen pendientes.

Eso significa que Atlante tendría que conseguir al menos seis victorias si quisiera alcanzar los 25 puntos únicamente mediante triunfos, aunque también puede llegar a esa cifra combinando victorias y empates.

Martín Sarrafiore en celebración con Atlante en la Liga MX | IMAGO 7

La cantidad necesaria no es definitiva, ya que dependerá de los resultados de los demás clubes y de cómo termine conformándose la clasificación. Con 27 puntos todavía disponibles, el destino del Atlante aún no está definido. Los Potros tendrán nueve partidos para determinar si su regreso al máximo circuito termina con una clasificación a la fase final o si deberán esperar para volver a buscar ese objetivo.