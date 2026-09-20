El equipo del Cholo Simeone fue superior en los 90 minutos y toman el segundo puesto

En picada. Luego de un comienzo prometedor y emocionante en la nueva era de José Mourinho al mando del Real Madrid, las cosas han comenzado a ir en caída, pues desde su derrota ante el Real Betis el equipo Merengue no logra levantar las cosas, ahora cayendo de visita ante el Atlético de Madrid y perdiendo así el segundo lugar de LaLiga.

Cholo Simeone tras gol del Atlético de Madrid | AP

Primer tiempo para el olvido

Con el Riyadh Metropolitana a reventar, las dos escuadras más importantes de Madrid se veían las caras en el primer duelo de la temporada. Los del Cholo Simeone llegaban con dos juegos invictos y sin recibir gol, por su parte, los de Mourinho llegaban con una derrota y una victoria, por lo que sumar era fundamental.

Ambos equipos comenzaron un juego trabado en mediocampo, mismo que era constantemente interrumpido por aftas de ambos lados. Con pequeñas llegadas del Real Madrid que eran detenidas en los linderos del área y un par de disparos del Atlético se consumieron los primeros 45 de juego.

Atlético de Madrid vs Real Madrid LaLiga Jornada 7 | AP

¿Cómo fue la victoria del Atlético?

Para los segundos 45 las cosas fueron totalmente distintas. Una jugada apenas a los 52' de juego cambió por completo el panorama del partido. En un balón a profundidad para Juliano Simeone, el defensor del Real Madrid, Dean Huijsen, terminó por taclear al atacante, este al ser el último hombre provocó el español viera la roja apenas iniciado el complemento, además de ceder un penal.

La pena máxima fue cobrada de manera perfecta por Alejandro Grimaldo, quien si bien no engañó a Courtois si logró vencerlo. Tras el primer gol y con la expulsión, Mourinho se vio obligado a sacar a Vinícius Júnior y reajustar en la defensa, aunque sin mucho éxito.

Courtois en penal durante el Derbi de LaLiga | AP

Solo seis minutos después de que cayó el penal y la tarjeta roja, los de Simeone se fueron al frente con todo su arsenal y en el minuto 59 una vez más el argentino, Simeone hizo de las suyas en el costado derecho y tras superar a Cucurella mandó un centro que fue empujado por Jonathan David, poniendo así el segundo de la tarde.

A pesar de los intentos del Real Madrid por romper el cero, la superioridad numérica y la buena organización de la defensa Colchonera evitaron que el peligro llegara a los locales hasta el minuto 88, cuando gracias a un tiro libre Rudiger pudo descontar el marcador, desafortunadamente, esto no fue suficiente para que los Merengues pudieron empatar.

Al final y con un poco de nerviosismo en los últimos segundos, Diego Pablo Simeone se llevó el primer duelo ante José Mourinho en casa, además de escalar en la tabla de posiciones de LaLiga y conseguir el segundo lugar, sólo por debajo del FC Barcelona.