Balean casa de Elvis Guerra, diseñador del vestido que usó Claudia Sheinbaum en el Grito

Elvis Guerra participó en la elaboración del vestido que Claudia Sheinbaum utilizó durante el Grito de Independencia. / Especial

La Fiscalía de Oaxaca identificó a dos presuntos responsables y mantiene la extorsión como una de las líneas de investigación

La vivienda del diseñador, poeta y artesano juchiteco Elvis Guerra fue atacada a balazos durante la noche del viernes 18 de septiembre, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

El creador había participado en el bordado artesanal de la prenda que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.

El diseñador oaxaqueño formó parte del equipo que trabajó en el bordado del vestido de Sheinbaum para el Grito. / Gob MX

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya inició las investigaciones y que, a partir de las primeras diligencias e imágenes obtenidas, identificó a un hombre y una mujer como presuntos responsables de disparar contra la vivienda.

¿Qué se sabe del ataque contra la casa de Elvis Guerra?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron en el callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza. Durante el procesamiento del lugar, las autoridades localizaron tres elementos balísticos, mismos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

La FGEO indicó que las primeras investigaciones permitieron establecer que los presuntos agresores son un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta. La institución señaló que mantiene un despliegue operativo para localizarlos y realizar su captura.

Elvis Guerra denuncia amenazas y pide ayuda a Sheinbaum

Después del ataque, Elvis Guerra difundió un video en redes sociales en el que pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

El diseñador aseguró que él y su familia habían recibido amenazas y extorsiones y señaló que el ataque ocurrió después de la apertura de un salón de eventos en Juchitán.

“He sido objeto de amenazas, extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas. Le pido presidenta que por favor voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga; así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo a denunciar ”, expresó Guerra en el video.

También solicitó la intervención de las autoridades ante la situación de violencia que, según afirmó, enfrentan habitantes de Juchitán.

Fiscalía de Oaxaca investiga una posible extorsión

La Vicefiscalía Regional del Istmo estableció como primera línea de investigación que la agresión estaría relacionada con un caso de extorsión contra el diseñador textil.

La Fiscalía precisó que esta hipótesis deriva de las denuncias y de las investigaciones ministeriales que se realizan tras el ataque. Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Elvis Guerra diseñó el vestido de Sheinbaum para el Grito de Independencia

Elvis Guerra forma parte del Taller Biulú, proyecto dedicado al trabajo textil de la región del Istmo de Tehuantepec.

Guerra, junto con Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, participó en el bordado artesanal de la prenda que Claudia Sheinbaum portó durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2026.