La ceremonia del Balón de Oro, realizada por primera vez en Londres, dejó algunas sorpresas, algunos premios esperados, y mucho debate tras darse a conocer a los mejores jugadores, jugadoras y entrenadores de este año. A continuación, la lista de ganadores y ganadoras.

Todos los ganadores del Balón de Oro

Trofeo Kopa (mejor talento joven)

  • Lamine Yamal 1º (Barcelona/España)

  • Pau Cubarsí 2º (Barcelona/España)

  • Warren Zaïre-Emery 3º (PSG/Francia)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

  • Luis de la Fuente 1º (Selección de España)

Trofeo Yashin (portero)

  • Unai Simón 1º (Athletic Club/España)

Todas las ganadoras del Balón de Oro

Trofeo Kopa (mejor talento joven)

  • Vicky López 1º (Barcelona/España)

  • Clara Serrajordi 2º (Barcelona/España)

  • Veerle Buurman 3º (Chelsea/Países Bajos)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

  • Pere Romeu 1º (Barcelona)

Trofeo Yashin (portera)

  • Cata Coll 1º (Barcelona/España)

  • Ann-Katrin Berger 2º (Gotham FC)

  • Ayaka Kamashita 3º (Manchester City)