La ceremonia del Balón de Oro, realizada por primera vez en Londres, dejó algunas sorpresas, algunos premios esperados, y mucho debate tras darse a conocer a los mejores jugadores, jugadoras y entrenadores de este año. A continuación, la lista de ganadores y ganadoras.
Todos los ganadores del Balón de Oro
Trofeo Kopa (mejor talento joven)
Lamine Yamal 1º (Barcelona/España)
Pau Cubarsí 2º (Barcelona/España)
Warren Zaïre-Emery 3º (PSG/Francia)
Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Luis de la Fuente 1º (Selección de España)
Trofeo Yashin (portero)
Unai Simón 1º (Athletic Club/España)
Todas las ganadoras del Balón de Oro
Trofeo Kopa (mejor talento joven)
Vicky López 1º (Barcelona/España)
Clara Serrajordi 2º (Barcelona/España)
Veerle Buurman 3º (Chelsea/Países Bajos)
Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Pere Romeu 1º (Barcelona)
Trofeo Yashin (portera)
Cata Coll 1º (Barcelona/España)
Ann-Katrin Berger 2º (Gotham FC)
Ayaka Kamashita 3º (Manchester City)