El cuadro culé sigue sin 'perdonar' al exfutbolista portugués por su fichaje con Real Madrid

Barcelona continúa con la búsqueda de un nuevo socio financiero después de que finalizara su relación contractual con CaixaBank hace aproximadamente un año. La directiva encabezada por Joan Laporta ha analizado distintas propuestas durante este periodo y, de acuerdo con reportes, una de las ofertas que estuvo sobre la mesa fue la presentada por Revolut, aunque finalmente no prosperó.

El neobanco habría puesto sobre la mesa condiciones económicas consideradas atractivas para el club catalán, además de contar con una creciente presencia internacional y experiencia dentro del mundo del futbol. Sin embargo, un elemento relacionado con su estrategia publicitaria terminó siendo determinante para que el conjunto culé descartara la posibilidad de establecer una alianza comercial.

Joan Laporta con Hansi Flick tras las elecciones presidenciales de Barcelona | AP

Revolut ya tiene presencia en el futbol internacional

La propuesta de Revolut no era ajena al entorno futbolístico. La compañía financiera ha desarrollado acuerdos comerciales con diferentes clubes europeos como parte de su estrategia de expansión internacional.

Uno de sus principales vínculos se encuentra con el Manchester City, donde Revolut figura como patrocinador oficial. Su logotipo aparece en la parte trasera de las camisetas de los equipos masculino y femenino del conjunto inglés.

Revolut, uno de los patrocinadores del Manchester City de Inglaterra | X @Revolut

La empresa también mantiene una relación comercial con el Como 1907, equipo de la Serie A italiana del que es patrocinador principal. Estos acuerdos forman parte de la presencia que la institución financiera ha construido dentro del futbol europeo.

Rechazaron a Revolut

De acuerdo con Catalunya Ràdio, el vínculo que tiene Revolut con el exfutbolista portugués Luís Figo fue la principal razón por la cual el cuadro culé decidió no concretar el acuerdo. El antiguo jugador del Barcelona forma parte de las campañas publicitarias de la entidad financiera y su imagen aparece vinculada con la marca.

Luis Figo y Ronaldo Nazário como jugadores del Barcelona | MEXSPORT

La salida de Luís Figo del Barcelona rumbo al Real Madrid en 2000 continúa siendo un episodio especialmente recordado por parte de la afición azulgrana. El portugués había sido una de las figuras del conjunto catalán antes de convertirse en jugador del máximo rival deportivo.

Por este motivo, la directiva del Barcelona habría considerado que establecer una asociación comercial con una compañía cuya imagen publicitaria está ligada al exfutbolista podía provocar una reacción entre sus seguidores.

Luis Figo, futbolista portugués, en un partido con el Real Madrid | MEXSPORT