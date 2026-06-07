Bernard Parker no olvida a Rafa Márquez: "Fue el futbolista más duro de México"

Bernard Parker habló en una exclusiva con AS México sobre las memorias que guarda de aquel partido inaugural de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 ante México, además del recibimiento que han tenido en Pachuca de cara al debut mundialista de su selección en 2026.

El exseleccionado sudafricano, quien formó parte de aquel histórico encuentro que abrió la justa mundialista hace 16 años, revivió algunos pasajes de ese torneo y recordó especialmente a un futbolista mexicano que le dejó una profunda impresión dentro del terreno de juego.

Rafael Márquez, el rival mexicano que más impresionó a Parker

Tras realizar el viaje a Pachuca con la actual generación de futbolistas sudafricanos, en su papel de leyenda de los Bafana Bafana, Parker recordó con admiración a Rafael Márquez, a quien consideró el jugador más complicado de enfrentar durante aquel empate 1-1 entre Sudáfrica y México en Johannesburgo.

El jugador mexicano más duro para mí fue Rafael Márquez

Él era demasiado inteligente, con mucha inteligencia y calidad, y por eso tuvo una carrera tan exitosa

Las palabras de Parker reconocen la trayectoria de Márquez, quien en aquel Mundial era el capitán de la Selección Mexicana y precisamente fue el autor del gol que le dio el empate al Tri en el partido inaugural.

Rafael Márquez celebra gol contra Croacia en Brasil 2014 | MEXSPORT

Sudáfrica revive la emoción de ser anfitrión mundialista

Asimismo, Parker aseguró sentirse emocionado por volver a vivir una experiencia mundialista ante México, aunque ahora desde el papel de visitante. El exfutbolista destacó que la ilusión y responsabilidad que vivió Sudáfrica como país anfitrión en 2010 es muy similar a la que actualmente se percibe en territorio mexicano.

Fuimos anfitriones en 2010 y ahora México es el anfitrión; es una gran sensación, hay mucha expectativa

Hay mucha responsabilidad; como jugador, buscas dar tu mejor desempeño y buscas hacer sentir a tu país orgulloso

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Además, aseguró que disputar una Copa del Mundo es una experiencia difícil de describir para cualquier futbolista.

El Mundial es un torneo con muchos sentimientos; es un sentimiento que no se puede describir, es el sueño de muchos jugadores

Estamos felices de revivir ese momento del 2010 ahora en el 2026

La reedición del duelo entre México y Sudáfrica traerá recuerdos de uno de los partidos más emblemáticos de la historia reciente de ambas selecciones, con Parker como uno de los protagonistas que aún conserva vivo el recuerdo de aquella inauguración mundialista.