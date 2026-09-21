Brasil pone límite a los extranjeros: reducirá a cinco los permitidos por partido en 2030

Giorgian De Arrascaeta en celebración con Flamengo en la Copa Libertadores | AP

Los clubes aprobaron la propuesta de la CBF para disminuir gradualmente la presencia de futbolistas foráneos y dar mayor espacio al talento brasileño

El futbol brasileño prepara un cambio importante en sus reglas para las próximas temporadas. Los clubes de las dos principales divisiones aprobaron una propuesta de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) para reducir progresivamente el número de jugadores extranjeros que podrán ser utilizados por equipo en cada partido.

Actualmente, los clubes pueden utilizar hasta nueve futbolistas extranjeros por encuentro, pero el límite comenzará a disminuir a partir de 2027. La medida forma parte de una estrategia con la que la CBF pretende impulsar el desarrollo del talento local ante el crecimiento de la presencia internacional en el Brasileirão y la Serie B.

Empate del Santos de Brasil en Copa Sudamericana | x:@SantosFC

¿Cuántos extranjeros podrán jugar en Brasil?

El cambio será aplicado de manera gradual durante cuatro temporadas. En 2027, el máximo pasará de nueve a ocho extranjeros por partido; en 2028 disminuirá a siete; para 2029 serán seis y finalmente, en 2030, cada equipo podrá utilizar un máximo de cinco jugadores foráneos.

La modificación estará acompañada por mayores restricciones en la inscripción de futbolistas. Con ello, el futbol brasileño busca frenar una tendencia que ha crecido durante los últimos años, mientras intenta generar más oportunidades para jugadores nacionales que buscan consolidarse antes de dar el salto a otros mercados.

El incremento de extranjeros alcanzó cifras récord durante 2026. En agosto se contabilizaron 161 futbolistas foráneos registrados en el Brasileirão, una cantidad que refleja el atractivo económico y deportivo que ha adquirido el campeonato para jugadores procedentes principalmente de otros países sudamericanos.

Boca Juniors y Sao Paulo peleando el balón | AP

Argentinos, uruguayos y colombianos dominan entre los extranjeros

Argentina encabeza la representación internacional con 48 futbolistas, seguida por Uruguay con 32 y Colombia con 27. Entre esas tres nacionalidades concentran una parte importante de los extranjeros que actualmente forman parte de las plantillas de la máxima categoría brasileña.

Botafogo aparece como el equipo con mayor presencia foránea, con 12 jugadores, mientras Flamengo, Athletico Paranaense e Internacional cuentan con 11 cada uno. En contraste, Cuiabá y Juventude tienen cuatro, Criciúma registra tres y Atlético Goianiense solamente dos.