Brighton vapulea al Arsenal y pone el liderato en manos del Manchester City

Las Gaviotas hicieron valer su condición de local y sentenciaron con un 3-0

El Brighton dio una de las grandes sorpresas de la quinta jornada de la Premier League al imponerse con autoridad por 3-0 al Arsenal en condición de local, resultado que sacudió la parte alta de la clasificación y permitió a Las Gaviotas colocarse con 10 unidades.

¿Cómo fue el partido?

El conjunto local salió decidido y, al minuto 31, Pascal Groß abrió el marcador con un potente derechazo desde los linderos del área grande. El alemán colocó el balón después de pegar en la base del poste izquierdo, haciendo imposible la reacción del guardameta del Arsenal.

Brighton vs Arsenal, Chema Andrés celebra su gol | AP

Los Gunners intentaron responder después del golpe, pero Brighton mantuvo el control del encuentro y consiguió ampliar su ventaja justo antes del descanso. Al 45', Charalampos Kostoulas tomó el balón fuera del área y sacó un disparo colocado que terminó pegado al poste derecho para establecer el 2-0.

La sentencia llegó al minuto 57, cuando Chema Andrés apareció dentro del área para rematar después de un tiro de esquina. El mediocampista español no perdonó frente al arco y mandó el balón al fondo de las redes para colocar el contundente 3-0 en el marcador.

Kostoulas celebrando su gol ante el Arsenal | AP

Brighton manejó los minutos finales y evitó cualquier intento de reacción del conjunto londinense. Arsenal fue incapaz de encontrar una respuesta ofensiva y terminó sufriendo una derrota que le impidió sumar en una jornada clave de la competición.

Se aprieta la parte alta de la clasificación

El triunfo permitió a Brighton alcanzar los 10 puntos, misma cantidad que suma Arsenal después de cinco jornadas, aunque los Gunners permanecen en la segunda posición dejando libre el camino al Manchester City.

Y es que los Cittizens, que también cuenta con 12 unidades, todavía tienen un partido pendiente frente al Sunderland dentro de esta jornada, en caso de conseguir la victoria se estarían poniendo en la cima como líder absoluto.

Brighton celebrando el triunfo ante el Arsenal en la J5 | AP