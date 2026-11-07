Cablebús de Tlalpan revela cuántas estaciones tendrá para llegará a Perisur: conoce la ruta

También contará con conexiones a distintos sistemas de transporte público de la CDMX / FB: @MICablebusCDMX

La nueva línea recorrerá 11.4 kilómetros y beneficiará a habitantes de aproximadamente 25 colonias

La Ciudad de México continúa con sus planes para ampliar la red de transporte público y uno de los proyectos más importantes para el sur de la capital es el nuevo Cablebús de Tlalpan, que contará con seis estaciones distribuidas a lo largo de 11.4 kilómetros. La ruta conectará la zona de Los Pedregales con el área de Perisur y busca mejorar la movilidad de miles de personas que diariamente enfrentan largos tiempos de traslado.

De acuerdo con la información presentada por autoridades capitalinas, el proyecto permitirá acercar a los habitantes de aproximadamente 25 colonias de Tlalpan a otros sistemas de transporte, entre ellos el Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero. La intención es que los usuarios puedan desplazarse con mayor facilidad hacia centros de trabajo, escuelas, hospitales y otras zonas del sur de la ciudad.

El nuevo Cablebús de Tlalpan tendrá seis estaciones y recorrerá 11.4 kilómetros / FB: @MICablebusCDMX

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la nueva infraestructura forma parte de los esfuerzos para mejorar la conectividad en zonas donde las alternativas de transporte son limitadas. Además de ofrecer un servicio eléctrico, el Cablebús busca reducir los recorridos que actualmente deben realizar los habitantes para llegar a las principales avenidas y estaciones de transporte masivo.

¿Cuáles serán las 6 estaciones del Cablebús de Tlalpan?

La nueva línea contempla seis estaciones que permitirán comunicar distintas zonas habitacionales de la alcaldía Tlalpan con puntos de conexión hacia otros medios de transporte público.

Según la información difundida por la Secretaría de Movilidad, las estaciones previstas son: Los Pedregales Cultura Maya Deportivo Independencia Reforma Campo Xóchitl San Fernando

La ruta conectará Los Pedregales con la zona de Perisur, al sur de CDMX / FB: @MICablebusCDMX

Estas paradas estarán distribuidas a lo largo de un recorrido de 11.4 kilómetros, diseñado para atender a comunidades que actualmente deben realizar varios transbordos o utilizar diferentes rutas de transporte para llegar a sus destinos.

Uno de los puntos relevantes será Deportivo Independencia, la tercera estación del trayecto, debido a que desde esa zona se contempla facilitar el traslado hacia el Metro Universidad, una de las terminales de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo.

La construcción de esta línea también busca acercar el transporte público a colonias donde las condiciones geográficas y la distancia respecto de los principales corredores viales dificultan los desplazamientos cotidianos.

¿Cuánto tiempo se hará del Cablebús de Tlalpan al Metro Universidad?

Uno de los principales beneficios anunciados para el proyecto está relacionado con la reducción de los tiempos de traslado. Las autoridades capitalinas señalaron que el recorrido desde Deportivo Independencia hasta el Metro Universidad podría realizarse en aproximadamente 35 minutos.

Esta estimación representa una alternativa para quienes necesitan trasladarse hacia Ciudad Universitaria o conectar con la Línea 3 del Metro, que permite continuar hacia otras zonas de la capital.

La nueva línea busca mejorar la movilidad de habitantes de 25 colonias de Tlalpan / FB: @MICablebusCDMX

¿Con qué transportes conectará el Cablebús de Tlalpan?

Además de comunicar distintas colonias, la nueva línea está pensada para integrarse con otros sistemas de movilidad de la Ciudad de México. El objetivo es que los usuarios puedan continuar sus viajes sin depender exclusivamente de una sola ruta de transporte.

Entre las conexiones previstas se encuentran: Metro Universidad: acceso a la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo.

Metrobús Línea 1: conexión con el corredor de avenida Insurgentes.

Trolebús Línea 12: alternativa para continuar los recorridos hacia otros puntos del sur.

Trolebús Línea 14: enlace previsto hacia la zona de Huipulco.

Tren Ligero: opción para desplazarse hacia Xochimilco y otros puntos del sur de la capital.

El proyecto busca mejorar las condiciones de transporte para habitantes de aproximadamente 25 colonias de la alcaldía Tlalpan, particularmente aquellas que se encuentran alejadas de los principales corredores de movilidad.

¿Cuándo estará listo el nuevo Cablebús de Tlalpan?

Aunque las autoridades ya dieron a conocer la longitud del recorrido, el número de estaciones y las conexiones previstas, la información presentada no establece una fecha definitiva para el inicio de operaciones.

Por ahora, el proyecto se encuentra dentro de los planes de ampliación de la infraestructura de movilidad de la Ciudad de México, por lo que todavía deberán detallarse aspectos relacionados con las etapas de construcción, el calendario de obras y las condiciones de funcionamiento.