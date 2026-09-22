Camilo Séptimo pospone todas sus fechas de 2026 y anuncia su regreso para 2027

Camilo Séptimo pospuso todas las presentaciones que tenía programadas para el resto de 2026 / Especial

La banda decidió suspender el resto de sus presentaciones programadas para este año y adelantó que buscará reagendar la mayoría de ellas para 2027

Los fans de Camilo Séptimo tendrán que esperar para volver a ver a la banda sobre los escenarios, pues el grupo anunció que todas las fechas restantes de su gira 2026 serán pospuestas mientras atraviesan un proceso de reorganización.

La decisión fue dada a conocer este 21 de septiembre, después de que días atrás la agrupación informara sobre la suspensión de algunas de sus próximas presentaciones. Ahora, el resto de los conciertos que estaban contemplados para este año también quedarán pendientes.

La agrupación mexicana busca reagendar la mayoría de sus conciertos para 2027 / Redes Sociales

¿Qué pasará con las fechas de Camilo Séptimo?

De acuerdo con el comunicado de la agrupación, la intención es recuperar la mayoría de las presentaciones durante el próximo año. “Buscaremos reagendar la mayoría de las fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades”, señaló Camilo Séptimo.

La medida contempla tanto los conciertos en los que la banda se presentaría por cuenta propia como aquellos festivales en los que ya había sido anunciada dentro del lineup.

Camilo Séptimo anunció cambios en su agenda de conciertos y pidió a sus seguidores estar atentos a las nuevas fechas / Especial

Por ahora, la agrupación no ha informado cuáles serán las nuevas fechas de cada presentación, por lo que los seguidores deberán esperar los próximos anuncios para conocer cómo quedará la agenda de 2027.

La banda se tomará un tiempo para reorganizarse

La decisión ocurre después de la pérdida de Jonathan Meléndez, tecladista fundador de Camilo Séptimo, quien fue asesinado el 1 de septiembre en su departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Tras lo ocurrido, la banda ya había explicado que necesitaba hacer una pausa para determinar cuáles serían sus siguientes pasos. Con el nuevo anuncio, Camilo Séptimo confirma que el proceso continuará durante los próximos meses.

¿Qué pasará con los boletos?

Los boletos adquiridos para las fechas programadas durante 2026 serán válidos para las nuevas presentaciones que sean reprogramadas en 2027.

Sin embargo, quienes prefieran solicitar la devolución de su dinero deberán acudir directamente con la empresa boletera donde realizaron la compra, ya que será a través de esta plataforma donde podrán gestionar el reembolso correspondiente.

Camilo Séptimo continuará con su música

A pesar de la suspensión de sus conciertos, la agrupación dejó claro que no significa el final de Camilo Séptimo. En su comunicado, reiteró: “Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”.

Los boletos adquiridos para las fechas de 2026 serán válidos para las presentaciones que sean reprogramadas en 2027 / Especial

La semana pasada, el grupo había pospuesto algunas de sus primeras fechas de la gira 2026 y señaló que se encontraba en un proceso de reorganización. En aquella ocasión, también había asegurado que la banda continuaría.