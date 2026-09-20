El exsilbante consideró que la falta sobre Brian Rodríguez ocurrió sobre la línea del área y debió ser revisada por el VAR

El Clásico Nacional terminó con polémica en la última jugada del partido, luego de una gran acción individual de Brian Rodríguez que terminó con una falta de Luis Rey al filo del área chica.

El atacante del América ingresó al área con el balón controlado y, cuando buscaba generar peligro, fue detenido por el defensor de Chivas. La acción provocó reclamos por parte del conjunto azulcrema, que pidió una pena máxima en los últimos instantes del encuentro.

Henry Martín hace berrinche tras ser sustituido | MEXSPORT

‘Cantante’ Guerrero pidió penal

Entre quienes consideraron que debía señalarse penal estuvo Fernando ‘Cantante’ Guerrero, quien explicó durante la transmisión de TUDN y por sus redes sociales que, a su consideración, la infracción se produjo sobre la línea del área.

“Penal para el América; la falta es en la rodilla del Rayito, que está sobre la línea. Una zancadilla del jugador de Chivas que se debió revisar con el VAR”.

Brian Rodríguez y Omar Govea, jugadores de América y Chivas, respectivamente, en reclamo tras Clásico Nacional | IMAGO7

La jugada se produjo prácticamente en la última acción del encuentro, por lo que un posible penal habría significado una oportunidad inmejorable para que América buscara quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, la acción no terminó en pena máxima y el partido concluyó con empate 2-2, dejando la polémica arbitral como uno de los temas principales tras el silbatazo final.