Carol Guzy gana el World Press Photo 2026 con imagen de familia separada por ICE

La Foto del Año 2026 del World Press Photo puso en el centro del debate el impacto de las deportaciones en Estados Unidos al capturar un momento de profundo dolor: la separación de una familia migrante.

La imagen fue tomada por la fotógrafa Carol Guzy, quien documentó el instante en que agentes migratorios detienen a un padre mientras sus hijos lloran desconsolados.

El protagonista es Luis, un migrante ecuatoriano, arrestado en Nueva York tras acudir a una audiencia judicial, lo que derivó en la separación inmediata de su familia.

Carol Guzy es una fotógrafa de noticias estadounidense. / @carolguzy

¿Qué muestra la Foto del Año 2026?

La fotografía retrata el momento exacto en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen al padre frente a su familia.

En la escena se observa a sus hijos en crisis emocional, evidenciando el impacto directo de las políticas migratorias en los núcleos familiares.

El jurado del certamen destacó que la imagen no representa un caso aislado, sino una realidad que viven miles de familias en medio del endurecimiento de las deportaciones.

La imagen evidencia el impacto emocional de las deportaciones en familias con hijos. / @carolguzy

El contexto: deportaciones y políticas migratorias

La fotografía se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, donde las deportaciones han aumentado y han sido señaladas por organizaciones y expertos por sus efectos sociales.

Además, se ha documentado que estas medidas pueden derivar en condiciones difíciles en centros de detención y en separaciones familiares que afectan especialmente a niñas y niños.

World Press Photo 2026 es el concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo. / World Press Photo

Finalistas y exposición

El concurso recibió más de 57 mil fotografías de casi 3,800 autores de 141 países, reflejando problemáticas globales.