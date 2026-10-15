Tras una audiencia de 21 horas, un juez determinó iniciar un proceso penal contra María del Pilar “N” por homicidio culposo

El caso de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el Festival Axe Ceremonia 2025, registró un avance judicial este jueves 15 de octubre, luego de que un juez de control de la Ciudad de México determinara vincular a proceso a María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo. La resolución se produjo después de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 21 horas y en la que también comparecieron otros implicados en la investigación.

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La decisión judicial representa la primera vinculación a proceso relacionada con la tragedia ocurrida el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, donde ambos jóvenes perdieron la vida después de que una estructura cayera sobre ellos mientras realizaban su trabajo. Sin embargo, el procedimiento continúa abierto, pues otras 10 personas físicas y morales solicitaron una ampliación del plazo constitucional antes de que se determine si también serán vinculadas a proceso.

El caso de los fotoperiodistas, ocurrida durante el Festival Axe Ceremonia 2025, registró un avance judicial / Especial

¿Quién es la mujer vinculada a proceso por el caso Axe Ceremonia?

La persona vinculada a proceso fue identificada como María del Pilar “N”, quien, de acuerdo con los reportes sobre el procedimiento, se desempeñaba como responsable del área de Protección Civil durante el festival. Su función estaba relacionada con la supervisión de las medidas de seguridad implementadas para la realización del evento musical, donde ocurrió el incidente que provocó la muerte de los dos fotoperiodistas.

El juez de control José Luis Palacios Fernández determinó iniciar el proceso penal después de escuchar la imputación presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La audiencia comenzó a las 10:00 horas del miércoles 14 de octubre y se extendió hasta la mañana del jueves 15, cuando se resolvió la situación jurídica de la mujer, quien fue la única de los 11 imputados que solicitó una resolución durante esta primera etapa.

Aunque fue vinculada a proceso por homicidio culposo, María del Pilar “N” no permanecerá en prisión mientras continúa el procedimiento judicial, debido a que el juez le impuso medidas cautelares que deberá cumplir durante el desarrollo de la investigación.

Un juez de control determinó vincular a proceso a María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo / Especial

¿Qué pasará con los otros 10 imputados por la muerte de los fotoperiodistas?

La investigación también involucra a otras siete personas físicas y tres personas morales, quienes solicitaron la duplicidad del término constitucional para preparar su defensa antes de que el juez determine su situación jurídica. Esto significa que, a diferencia de María del Pilar “N”, los demás señalados tendrán que esperar una nueva audiencia para conocer si existen elementos suficientes para que también enfrenten un proceso penal.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la audiencia se reanudará el domingo 18 de octubre, cuando el juez deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si procede la vinculación a proceso de los otros implicados. Entre las empresas mencionadas en las actuaciones judiciales aparecen Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas, relacionadas con distintos aspectos de la organización y operación del festival.

La participación de estas compañías forma parte de las líneas de investigación sobre las condiciones en las que se desarrolló el evento y las responsabilidades que pudieran existir por la instalación y supervisión de la estructura involucrada en el accidente. No obstante, la responsabilidad penal de cada persona o empresa deberá establecerse individualmente mediante el proceso judicial, por lo que hasta ahora no puede darse por acreditada su culpabilidad.

La investigación también involucra a otras siete personas físicas y tres personas morales / Especial

¿Qué ocurrió con Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en Axe Ceremonia?

La tragedia ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas se encontraban realizando labores de cobertura fotográfica durante el Festival Axe Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En medio de las actividades del evento, una estructura utilizada dentro del recinto cayó sobre ambos, provocándoles lesiones que derivaron en su fallecimiento.

El accidente generó indignación entre familiares, compañeros de profesión y representantes del gremio periodístico, quienes comenzaron a exigir una investigación que permitiera conocer las circunstancias en las que se instaló la estructura, las medidas de seguridad existentes y las posibles responsabilidades de quienes participaron en la organización del festival.

Desde entonces, las familias de Berenice y Miguel Ángel han mantenido su exigencia de justicia, mientras el caso ha atravesado diferentes etapas legales. La vinculación a proceso de la primera imputada ocurre aproximadamente un año y medio después de los hechos, un periodo durante el cual se han desarrollado investigaciones y procedimientos relacionados con las responsabilidades por el incidente.