Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán revela por qué el CJNG asesinó al alcalde de Uruapan

La principal línea del móvil apunta a una presunta represalia / Especial

Las autoridades informaron que la investigación registra un avance del 90 por ciento y suma 33 detenidos

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan. De acuerdo con las autoridades, el homicidio habría sido una represalia por las acciones de seguridad que impulsó el entonces presidente municipal, entre ellas, la detención de René N., alias El Rino.

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A casi un año del crimen, el encargado de la Fiscalía estatal, Israel Vega Rodríguez, informó que las investigaciones apuntan a esa hipótesis como la principal línea para esclarecer el homicidio.

El CJNG es señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como presunto responsable del asesinato / Especial

“Las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia han permitido establecer como principal línea del móvil del crimen, una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil, entre ellas, la detención del presunto líder delincuencial René N., alias El Rino”, dijo.

Caso Carlos Manzo: señalan a presuntos autores intelectuales

Como parte de los avances de la investigación, Vega Rodríguez destacó la detención de Ramón Ángel N., alias El R1, señalado como presunto líder del CJNG, y Jorge Armando N., alias El Lic. Ambos se encuentran recluidos en el penal de El Altiplano y son identificados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del homicidio.

“Han sido capturados los dos presuntos autores intelectuales de este homicidio, Ramón Ángel N., alias El R1 y Jorge Armando N., alias El Lic., con esta investigación se logra detener a ambos autores intelectuales del crimen”.

El vicefiscal señaló que la investigación presenta un avance del 90 por ciento y que, hasta el momento, 33 personas han sido detenidas mediante el trabajo coordinado de corporaciones estatales y federales.

El homicidio habría sido una represalia por la detención de René N., alias El Rino / Especial

“La carpeta cuenta con evidencia técnica, científica y jurídica suficiente para avanzar hacia el esclarecimiento del crimen. La coordinación entre autoridades ha permitido debilitar la estructura criminal que operaba en la región de Uruapan. La Fiscalía buscará que las responsabilidades se acrediten ante los tribunales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

¿Qué falta por esclarecer en el asesinato de Carlos Manzo?

Pese a los avances reportados, la Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas varias líneas de investigación. Entre los pendientes se encuentra la detención de otros presuntos participantes en el homicidio y el esclarecimiento de posibles filtraciones internas de información sobre los movimientos y la agenda del exalcalde.

Sobre este punto, Vega Rodríguez precisó que las autoridades buscan identificar a quienes presuntamente habrían colaborado de manera indirecta en la operación criminal, “principalmente personas que habrían tenido funciones periféricas dentro de la operación criminal”.

El funcionario indicó que esta línea de investigación permanece bajo reserva mientras se determina su alcance.

El vicefiscal señaló que la investigación presenta un avance del 90 por ciento / Especial

Fiscalía responde sobre una posible participación política

Ante los cuestionamientos sobre una eventual participación de actores políticos en el asesinato de Carlos Manzo, entre ellos Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel, Israel Vega Rodríguez sostuvo que, hasta el momento, no existen indicios que apunten en esa dirección.

“La investigación no arroja, hasta el momento, indicios de participación de alguna línea política en el homicidio”.

La Fiscalía mantiene así su investigación centrada en las presuntas responsabilidades criminales identificadas hasta ahora, sin descartar que puedan surgir nuevos elementos conforme avancen las diligencias.

¿Grecia Quiroz es investigada por el caso Carlos Manzo?

Otro de los temas abordados fue la situación de Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, ante los cuestionamientos relacionados con un teléfono celular.