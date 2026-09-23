Jesús Alberto “N” fue capturado en Puebla tras contar con una orden de aprehensión por homicidio calificado / Fiscalía General del Estado de Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa ejecutó en Puebla una orden de aprehensión contra un hombre señalado por el homicidio del creador de contenido

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó en Puebla una orden de aprehensión contra Jesús Alberto “N”, de 25 años, señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de César Gastélum. El creador de contenido fue asesinado el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El crimen contra el influencer César Gastélum ocurrió durante una transmisión en vivo en la zona de Tres Ríos, Culiacán /I:@cesarselectivo

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió cuando dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta hasta el lugar donde se encontraba Gastélum. Uno de ellos presuntamente realizó los disparos contra el influencer, quien murió a consecuencia de los disparos. Las imágenes del ataque quedaron guardadas con la transmisión que realizaba en ese momento.

¿Qué se sabe de Jesús “N”?

La orden fue cumplimentada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en coordinación con autoridades de Puebla y mediante el convenio de colaboración entre ambas fiscalías. Las investigaciones estuvieron a cargo de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de Sinaloa, que integró los elementos para solicitar el mandato judicial.

Agentes ministeriales trasladaron al imputado a Sinaloa para ponerlo a disposición del juez de control / Captura de pantalla

Tras la ejecución de la orden, el hombre quedó a disposición de las autoridades, mientras se determina el proceso judicial a seguir. La Fiscalía informó que la audiencia inicial será programada y se realizará de manera virtual, mientras continúa el procedimiento correspondiente por el homicidio de Gastélum.