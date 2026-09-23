Caso Lex Ashton "N": A un año del ataque en el CCH Sur, ¿qué ha pasado con su proceso?

A un año del ataque en el CCH Sur, el proceso continúa sin una sentencia / Especial

A un año del ataque que dejó a un estudiante de 16 años sin vida, el presunto responsable permanece en prisión preventiva y su proceso continúa en etapa intermedia

Este 22 de septiembre se cumple un año del ataque ocurrido en el CCH Sur, en Coyoacán, Ciudad de México, donde un estudiante identificado como Jesús Israel, de 16 años, perdió la vida y un trabajador del plantel resultó herido.

De acuerdo con las investigaciones, Lex Ashton 'N' habría ingresado al plantel y presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel. Durante su intento de huida, cayó desde un tercer piso y tuvo que ser hospitalizado debido a las lesiones que sufrió.

El CCH Sur reforzó sus medidas de seguridad y atención a la salud mental tras el ataque de septiembre de 2025 / Redes Sociales

Tras recuperarse, el presunto responsable fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso en su contra por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Lex Ashton "N" permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso por los hechos ocurridos en el CCH Sur / Especial

¿Cómo va el proceso contra Lex Ashton 'N'?

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa intermedia, en la que las partes presentan y revisan las pruebas que podrían ser utilizadas durante un eventual juicio.

La audiencia intermedia fue diferida y está prevista para el 30 de septiembre de 2026. La defensa ha señalado que la Fiscalía no habría entregado todos los medios de prueba necesarios para preparar su estrategia.

La audiencia intermedia del caso contra el presunto responsable está prevista para el 30 de septiembre de 2026 / Redes Sociales

El abogado de Ashton también ha solicitado modificar la medida cautelar debido a problemas de salud, además de que ha solicitado que se le realicen valoraciones psicológicas y psiquiátricas.