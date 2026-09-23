Este 22 de septiembre se cumple un año del ataque ocurrido en el CCH Sur, en Coyoacán, Ciudad de México, donde un estudiante identificado como Jesús Israel, de 16 años, perdió la vida y un trabajador del plantel resultó herido.
De acuerdo con las investigaciones, Lex Ashton 'N' habría ingresado al plantel y presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel. Durante su intento de huida, cayó desde un tercer piso y tuvo que ser hospitalizado debido a las lesiones que sufrió.
Tras recuperarse, el presunto responsable fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso en su contra por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
¿Cómo va el proceso contra Lex Ashton 'N'?
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa intermedia, en la que las partes presentan y revisan las pruebas que podrían ser utilizadas durante un eventual juicio.
La audiencia intermedia fue diferida y está prevista para el 30 de septiembre de 2026. La defensa ha señalado que la Fiscalía no habría entregado todos los medios de prueba necesarios para preparar su estrategia.
El abogado de Ashton también ha solicitado modificar la medida cautelar debido a problemas de salud, además de que ha solicitado que se le realicen valoraciones psicológicas y psiquiátricas.
En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 70 años de prisión. Sin embargo, hasta ahora no existe una sentencia que determine su responsabilidad, por lo que legalmente mantiene la presunción de inocencia.