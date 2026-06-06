Catrinas, alebrijes y futbol: ¿cuándo será el Desfile Mundialista en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las celebraciones más llamativas rumbo al Mundial 2026 con el Gran Desfile Mundialista, un evento que combinará la esencia del Día de Muertos con la pasión por el futbol. Catrinas, alebrijes, danzantes prehispánicos, carros alegóricos y homenajes a leyendas del balompié formarán parte del espectáculo que recorrerá Paseo de la Reforma.

La capital del país adelantará por unas horas la atmósfera tradicional de noviembre para llevarla a junio, como parte de las actividades culturales organizadas previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El desfile busca mostrar la riqueza cultural mexicana ante visitantes nacionales y extranjeros.

El Gran Desfile Mundialista promete transformar Reforma en una fiesta de cultura mexicana y futbol internacional. / iStock

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile Mundialista?

El Gran Desfile Mundialista se realizará el próximo sábado 13 de junio de 2026 a partir de las 13:00 horas. El recorrido arrancará en la zona de la Diana Cazadora y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el recorrido tendrá una extensión aproximada de tres kilómetros y contará con diversas expresiones artísticas, culturales y deportivas inspiradas en la historia de los Mundiales de futbol.

Catrinas, futbol y tradición mexicana se unirán en el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma. / iStock

¿Qué habrá en el desfile?

Los asistentes podrán disfrutar de: Representación del tradicional juego de pelota mesoamericano.

Participación de danzantes prehispánicos.

Exhibición de trajes típicos de los 32 estados de la República Mexicana.

Carros alegóricos inspirados en los Mundiales de México 1970, México 1986 y el Mundial Femenil de 1971.

Globos monumentales de Juanito y Pique, las icónicas mascotas de los Mundiales celebrados en México.

Homenajes a leyendas que marcaron la historia de las Copas del Mundo.

Globos gigantes con las banderas de todas las selecciones participantes en el Mundial 2026.

Comparsa de ciclistas que recorrerán la ruta portando los colores de los países clasificados al torneo.

Carro alegórico basado en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera.

Comparsa integrada por personajes tradicionales de la Ciudad de México, como organilleros, luchadores, globeros y vendedores de dulces.

Batucada conformada por 50 luchadores y luchadoras.

Globos gigantes inspirados en Quetzalcóatl y los ajolotes, símbolos de la cultura mexicana.Un Día de Muertos adelantado por el Mundial

El evento forma parte de la agenda cultural que acompañará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca fusionar algunas de las tradiciones más representativas de México con el deporte más popular del planeta. Flores de cempasúchil, ofrendas, música y elementos característicos del Día de Muertos convivirán con referencias futbolísticas de selecciones y torneos mundialistas.