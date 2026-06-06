Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Catrinas, alebrijes y futbol: ¿cuándo será el Desfile Mundialista en CDMX?

La CDMX adelantará el ambiente del Día de Muertos con un desfile especial rumbo al Mundial 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:19 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El evento busca fusionar la tradición del Día de Muertos con la fiesta del Mundial 2026.

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las celebraciones más llamativas rumbo al Mundial 2026 con el Gran Desfile Mundialista, un evento que combinará la esencia del Día de Muertos con la pasión por el futbol. Catrinas, alebrijes, danzantes prehispánicos, carros alegóricos y homenajes a leyendas del balompié formarán parte del espectáculo que recorrerá Paseo de la Reforma.

La capital del país adelantará por unas horas la atmósfera tradicional de noviembre para llevarla a junio, como parte de las actividades culturales organizadas previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El desfile busca mostrar la riqueza cultural mexicana ante visitantes nacionales y extranjeros.

El Gran Desfile Mundialista promete transformar Reforma en una fiesta de cultura mexicana y futbol internacional. / iStock

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile Mundialista?

El Gran Desfile Mundialista se realizará el próximo sábado 13 de junio de 2026 a partir de las 13:00 horas. El recorrido arrancará en la zona de la Diana Cazadora y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el recorrido tendrá una extensión aproximada de tres kilómetros y contará con diversas expresiones artísticas, culturales y deportivas inspiradas en la historia de los Mundiales de futbol.

Catrinas, futbol y tradición mexicana se unirán en el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma. / iStock

¿Qué habrá en el desfile?

Los asistentes podrán disfrutar de:

  • Representación del tradicional juego de pelota mesoamericano.

  • Participación de danzantes prehispánicos.

  • Exhibición de trajes típicos de los 32 estados de la República Mexicana.

  • Carros alegóricos inspirados en los Mundiales de México 1970, México 1986 y el Mundial Femenil de 1971.

  • Globos monumentales de Juanito y Pique, las icónicas mascotas de los Mundiales celebrados en México.

  • Homenajes a leyendas que marcaron la historia de las Copas del Mundo.

  • Globos gigantes con las banderas de todas las selecciones participantes en el Mundial 2026.

  • Comparsa de ciclistas que recorrerán la ruta portando los colores de los países clasificados al torneo.

  • Carro alegórico basado en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera.

  • Comparsa integrada por personajes tradicionales de la Ciudad de México, como organilleros, luchadores, globeros y vendedores de dulces.

  • Batucada conformada por 50 luchadores y luchadoras.

  • Globos gigantes inspirados en Quetzalcóatl y los ajolotes, símbolos de la cultura mexicana.Un Día de Muertos adelantado por el Mundial

El evento forma parte de la agenda cultural que acompañará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca fusionar algunas de las tradiciones más representativas de México con el deporte más popular del planeta. Flores de cempasúchil, ofrendas, música y elementos característicos del Día de Muertos convivirán con referencias futbolísticas de selecciones y torneos mundialistas.

El desfile busca mostrar al mundo la riqueza cultural de México a través de sus tradiciones más emblemáticas. / iStock
Lo Último
17:41 Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur: "Chequia no es un rival sencillo de contrastar"
17:40 ¿De qué murió Patrick Godfrey? Fallece el actor que dio vida a Leonardo da Vinci
17:37 Guadalajara abraza a Corea del Sur en una fiesta de colores, mariachi y pasión mundialista
17:18 James Rodríguez responde a Antonella Petro tras polémica por foto
17:14 Knicks acarician el título de la NBA; la historia los favorece tras tomar ventaja de 2-0
17:14 Jardine responde a las críticas: ¿Por qué América no fichó un '9'?
17:07 Leyenda de Uruguay asegura que su país tiene cinco Copas del Mundo
17:04 Inglaterra vence a Nueva Zelanda y afina detalles rumbo al Mundial 2026
16:56 Checo Pérez vaticina una buena carrera en Mónaco: "habrá muchas oportunidades"
16:45 ¿La Marcha del Orgullo llegará al Zócalo durante el Mundial 2026? Esto dijeron los organizadores