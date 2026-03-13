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CDMX inicia trámite para placas conmemorativas del Mundial 2026: así puedes obtenerlas

La CDMX comenzó la entrega de las placas conmemorativas del Mundial 2026 en módulos de control vehicular./ Gobierno de México
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:30 - 13 marzo 2026
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La Ciudad de México lanzó matrículas especiales rumbo al Mundial de 2026

La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes: la Copa Mundial de Futbol 2026. Como parte de los preparativos, el Gobierno capitalino puso en marcha el trámite para obtener placas vehiculares conmemorativas, una edición especial para automovilistas que deseen portar un distintivo oficial del torneo.

Las placas especiales del Mundial 2026 pueden recogerse con cita previa en módulos autorizados./ Gobierno de México

Edición especial para celebrar el Mundial 2026

Las nuevas matrículas conmemorativas fueron diseñadas con elementos gráficos alusivos al torneo y a la identidad de la Ciudad de México.

Entre los detalles destacan un balón dorado, la leyenda “Placa conmemorativa Mundial 2026”, así como figuras como el ajolote, colibríes y flores, además de referencias a la Piedra del Sol y al escudo nacional.

Los modelos estarán disponibles en tres colores: blanco, negro y amarillo, para que las y los conductores elijan el diseño que prefieran.

Además del diseño alusivo al Mundial 2026, las autoridades recordaron que este tipo de placas cuentan con la misma validez oficial que las convencionales y no representan un permiso especial adicional, sino un cambio estético autorizado.

¿Cómo tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Las autoridades informaron que el trámite puede realizarse en línea o de forma presencial.

Para hacerlo por internet, las personas interesadas deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al portal oficial habilitado para el trámite o a la App CDMX.

  2. Acceder con su cuenta Llave CDMX.

  3. Elegir el color del diseño disponible.

  4. Realizar el pago correspondiente.

  5. Seleccionar si desean recibir las placas en domicilio o recogerlas en un módulo.

En caso de optar por el trámite presencial, la gestión puede realizarse en módulos de control vehicular y licencias de la ciudad, donde posteriormente se agenda la entrega de las matrículas.

Requisitos y costo del trámite

El costo para obtener estas placas será de 1,500 pesos, monto equivalente al trámite regular de cambio de láminas.

Este pago incluye:

  • Derechos de baja y alta de placas

  • Engomado

  • Tarjeta de circulación

Además, para realizar el trámite es necesario que el vehículo:

  • No tenga adeudos de tenencia o verificación

  • No registre infracciones pendientes

  • No cuente con reporte de robo

  • Sea de uso particular

¿Cómo recoger las placas del Mundial 2026 en CDMX?

Para recoger las placas conmemorativas es necesario:

  • Contar con cita previa generada en el sistema oficial de la Semovi.

  • Presentar identificación oficial vigente.

  • Llevar el comprobante de pago del trámite.

  • Entregar las placas anteriores, en caso de aplicar.

  • Presentar la tarjeta de circulación vigente.

La Semovi habilitó distintos módulos en la capital para la entrega de las placas conmemorativas./ Gobierno de México

Las autoridades recomiendan verificar previamente la documentación completa para evitar contratiempos y agilizar el proceso en el módulo seleccionado.

Lista de módulos en CDMX para recoger las placas

  • Benito Juárez: Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores C.P. 03320

  • Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl Col. San Diego Churubusco C.P. 04120

  • Cuajimalpa: Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003 Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento

  • Cuajimalpa: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja Col. Cuajimalpa C.P. 05000

  • Cuauhtémoc: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700

  • Cuauhtémoc: Calle Jesús García #50 Col. Buenavista C.P. 06350

  • Gustavo A. Madero: 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750

  • Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000

  • Iztapalapa: Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000

  • La Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200

  • Miguel Hidalgo: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300

  • Tláhuac: Calle Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel C.P. 13070

  • Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6 Col. San Marcos C.P. 16050

Para recoger las placas es necesario presentar identificación oficial, comprobante de pago y tarjeta de circulación./ Gobierno de México

Las autoridades capitalinas reiteraron que el trámite es voluntario y está dirigido a quienes deseen portar el diseño especial alusivo al torneo. Asimismo, señalaron que la entrega se realiza conforme al calendario establecido para evitar saturaciones.

Con esta iniciativa, la CDMX busca sumarse a la celebración rumbo al Mundial 2026, evento que tendrá como una de sus sedes al Estadio Azteca, reforzando la identidad visual de la ciudad como anfitriona del torneo.

Los módulos de control vehicular operan con horarios específicos, por lo que se recomienda verificar antes de acudir./ Gobierno. deMéxico
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