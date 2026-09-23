El Gobierno capitalino anunció que 189 centros de abasto serán intervenidos durante 2026 / Especial

Los locatarios podrán decidir mediante asambleas cuáles son las obras prioritarias y participarán en la administración

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión de 234 millones de pesos para mejorar y rehabilitar 189 mercados públicos durante 2026, como parte del programa “Mercados que Florecen”, una estrategia que busca atender problemas de mantenimiento, seguridad y funcionamiento en centros de abasto distribuidos por la capital. El esquema tendrá además una particularidad: los propios locatarios participarán en la elección de las obras y en la vigilancia de los recursos.

Durante la presentación del programa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que una parte importante de los mercados participantes recibirá un millón de pesos y contará con acompañamiento técnico y administrativo para definir y ejecutar las mejoras. La prioridad será atender instalaciones que puedan representar riesgos de Protección Civil, especialmente aquellas relacionadas con electricidad, gas, agua, drenaje y condiciones estructurales.

Anuncian una inversión de 234 millones de pesos para mejorar y rehabilitar 189 mercados públicos durante 2026 / Especial

¿En qué se gastarán los 234 millones de pesos?

Los recursos estarán enfocados principalmente en instalaciones eléctricas y de gas, redes hidráulicas y sanitarias, drenaje, techumbres, muros e impermeabilización, debido a que las autoridades buscan reducir riesgos de cortocircuitos, incendios, explosiones, filtraciones y problemas estructurales dentro de los mercados.

La intención es que cada centro de abasto determine cuáles son sus necesidades más urgentes y que las intervenciones respondan a problemas reales detectados por quienes trabajan diariamente en ellos.

A diferencia de otros programas en los que las obras se deciden únicamente desde las dependencias gubernamentales, en esta ocasión los locatarios tendrán participación directa en el proceso.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó la ayuda para los centros de abasto / Especial

Locatarios decidirán qué obras son prioritarias

El nuevo mecanismo utilizará un esquema similar al que se aplica en algunas escuelas públicas. Los comerciantes de cada mercado deberán reunirse en asambleas para determinar cuáles serán las obras prioritarias y posteriormente elegirán dos comisiones encargadas de participar en el manejo del proyecto.

Una de ellas tendrá funciones relacionadas con la administración de los recursos, mientras que la segunda se encargará de vigilar el uso del dinero y el avance de los trabajos. Ambas recibirán asesoramiento técnico y administrativo para que las intervenciones cumplan con los requerimientos necesarios.

Brugada señaló que este modelo de participación podría permitir un mejor aprovechamiento de los recursos y generar ahorros cercanos al 30 por ciento, lo que eventualmente facilitaría ampliar los apoyos para otros centros de abasto.

Se renovarán instalaciones eléctricas y de gas, redes hidráulicas y sanitarias, drenaje, techumbres, muros e impermeabilización / Especial

¿Cuántos mercados serán rehabilitados en 2026?

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, informó que durante 2025 fueron atendidos 81 mercados, mientras que en 2026 la cifra prácticamente se duplicará hasta alcanzar 189 centros de abasto.

Con estas intervenciones, las autoridades estiman beneficiar directamente a más de 41 mil locatarias y locatarios que trabajan en los mercados públicos de la capital.

Entre los trabajos realizados durante 2025 y los que están programados para 2026, el Gobierno capitalino calcula que se habrá intervenido alrededor de 80 por ciento de los mercados públicos de la Ciudad de México.

La intención es que cada centro de abasto determine cuáles son sus necesidades más urgente / Especial

Nueve mercados necesitarán obras de mayor tamaño

No todos los centros de abasto podrán ser atendidos únicamente con el esquema de un millón de pesos. Las autoridades identificaron nueve mercados que requieren intervenciones de mayor magnitud, debido a que sus problemas necesitan inversiones superiores a las contempladas mediante el modelo participativo.

Estos mercados serán atendidos directamente por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), dependencia que se encargará de ejecutar trabajos de mayor complejidad y presupuesto.

La medida busca evitar que obras importantes queden limitadas por el monto disponible dentro de “Mercados que Florecen”, especialmente cuando existan problemas que requieran intervenciones estructurales o técnicas de mayor profundidad.

Mercados públicos generan alrededor de 300 mil empleos

Además de su importancia cultural y social, los mercados públicos representan una actividad económica relevante para la capital. De acuerdo con las cifras presentadas durante el anuncio, estos espacios generan alrededor de 300 mil empleos y tienen un valor económico anual superior a los 10 mil millones de pesos.

Para las autoridades, invertir en su rehabilitación no solamente representa mejorar edificios e instalaciones, sino también proteger espacios donde miles de familias obtienen sus ingresos y donde diariamente realizan compras habitantes de distintas alcaldías.

El programa también busca conservar la identidad tradicional de estos centros de abasto y hacerlos más seguros para comerciantes, trabajadores y consumidores.

¿Qué es “Mercados que Florecen”?

El programa “Mercados que Florecen” fue presentado originalmente como una estrategia para transformar los mercados públicos en espacios más seguros, funcionales y atractivos, sin perder su identidad histórica. Durante 2025 comenzó con intervenciones enfocadas principalmente en instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas.

Para 2026, el esquema evoluciona con una participación más directa de los locatarios y con una cobertura mayor, al pasar de poco más de 80 centros de abasto intervenidos el año anterior a 189 mercados.

La meta es que las obras no sean únicamente cosméticas, sino que se concentren primero en aquellos problemas capaces de poner en riesgo a comerciantes y visitantes.

¿Cada mercado recibirá un millón de pesos?

El anuncio establece que cada mercado incluido dentro del esquema participativo contará con un millón de pesos para sus intervenciones, pero esto no significa que los 234 millones se repartan exclusivamente bajo una fórmula idéntica entre los 189 espacios.

Parte de los recursos también se utilizará para atender necesidades adicionales y existen centros de abasto que requerirán trabajos de mayor escala, particularmente los nueve que serán intervenidos directamente por la Secretaría de Obras y Servicios.