Hace varias semanas venimos viendo logros gigantes de mujeres en el deporte. Campeonatos, récords, reconocimientos y actuaciones que confirman el nivel al que están llegando las atletas. La entrega de premios de la National Women’s Soccer League (NWSL) es un ejemplo más de este momento y, sobre todo, una oportunidad para reflexionar sobre lo que sigue para el deporte femenil.

El pasado 18 de noviembre, la liga reconoció a las protagonistas de la temporada 2026. Ashley Sanchez, del North Carolina Courage, se llevó el premio a la Jugadora Más Valiosa y la Bota de Oro, después de marcar 20 goles y empatar el récord de anotaciones en una temporada. Croix Bethune fue reconocida como Mediocampista del Año tras establecer una nueva marca de 11 asistencias, mientras que Janine Sonis, del Denver Summit, recibió el premio a Defensora del Año con una temporada de 12 goles y ocho asistencias.

También destacaron Jordynn Dudley como Novata del Año, Ann-Katrin Berger como Mejor Portera y Savy King, quien recibió el Lauren Holiday Impact Award por transformar una experiencia personal en una iniciativa de concientización y prevención que busca salvar vidas.

Estos reconocimientos hablan del talento, la disciplina y la capacidad de las mujeres para transformar el deporte. Como vengo mencionando, cada uno de estos logros reafirma el enorme potencial que existe alrededor del deporte femenil, tanto dentro de la cancha como en la industria que se construye a su alrededor. El interés crece, las audiencias responden y cada vez hay más historias que conectan con marcas, comunidades y nuevas generaciones.

Pero para mí, el siguiente paso es mucho más profundo que seguir acumulando premios o espacios de visibilidad. Las mujeres deben tener un papel determinante en las decisiones que definirán el futuro del deporte. La representación importa, pero debe traducirse en liderazgo, participación en los órganos directivos, puestos ejecutivos, decisiones sobre presupuestos, derechos comerciales, patrocinios y desarrollo de las competencias.

No basta con reconocer a las atletas cuando alcanzan resultados extraordinarios; también necesitamos que más mujeres tengan la capacidad de decidir qué recursos se destinan a sus disciplinas, cómo se desarrollan sus ligas, qué oportunidades se generan y hacia dónde se dirige la inversión. Si queremos construir una industria sólida, debemos incorporar a quienes conocen de primera mano sus necesidades, sus oportunidades y su potencial.

El deporte femenil representa una oportunidad de negocio que cada vez resulta más evidente. Sin embargo, su crecimiento no puede depender únicamente de que las marcas se sumen a las grandes finales o de que los medios cubran los récords. Necesitamos inversión constante, estructuras profesionales y mujeres participando activamente en la construcción de los modelos que harán sostenible esta industria.

La NWSL está demostrando que el talento puede generar historias extraordinarias y atraer atención, pero el verdadero avance será cuando esa transformación también se refleje en quiénes lideran, negocian y toman las decisiones. Porque las mujeres ya están cambiando el deporte desde la cancha; ahora también deben tener el poder de definir lo que viene.