La UEFA Champions League ha visto pasar ya una jornada y la mitad de otra en el final del mes de septiembre , con algunos de los equipos más fuertes tomando la delantera en la parte más alta de la tabla tratando de ubicarse lo antes posible dentro de los clasificados de manera directa a la siguiente fase del campeonato. Sin muchas sorpresas por el momento, la tabla de la Fase de Liga marcha de la siguiente manera.

Luego de disputarse los respectivos juegos de la Jornada 2 la tabla comienza a definirse y los equipos contendientes comienzan a separarse en lo más alto de la tabla.

Equipos con paso perfecto en Champions

Los equipos que hasta el momento se mantienen invictos y con paso perfecto en la competencia son: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter de Milán y para sorpresa de muchos, Qarabag.