Checo Pérez en Baku: ¿Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá en sábado?

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una fecha poco habitual: la carrera se disputará el sábaro 26 de septiembre y no el domingo. La razón está en una fecha de enorme significado para el país anfitrión.

La Fórmula 1 llegará a Bakú para uno de los Grandes Premios más particulares del calendario 2026. A diferencia de prácticamente todas las carrera de la temporada, el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre.

No se trata de una decisión deportiva ni de una modificación relacionada con el espectáculo. La razón está en el calendario nacional de Azerbaiyán.

El domingo 27 de septiembre se conmemora en el país el Día de la Memoria, una jornada instaurada para recordar a los militares y civiles fallecidos durante la guerra de 44 días de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj.

Una fecha que cambió el calendario de la F1 2026

El conflicto comenzó precisamente el 27 de septiembre de 2020 y terminó 44 días después con un acuerdo de alto al fuego. Para Azerbaiyán, aquella guerra representó una victoria militar y la recuperación del control sobre importantes territorios que consideraba ocupados.

Uno de los momentos decisivos ocurrió el 8 de noviembre de 2020, cuando las fuerzas azerbaiyanas tomaron el control de Shusha. Después del conflicto, el gobierno de Azerbaiyán estableció dos fechas nacionales diferentes: el 27 de septiembre como Día de la Memoria y el 8 de noviembre como Día de la Victoria.

Por ello, cuando se elaboró el calendario de la Fórmula 1 para 2026, las autoridades y el promotor del Gran Premio solicitaron que la competencia no coincidiera con el Día de la Memoria. La Fórmula 1 aceptó la modificación y trasladó el Gran Premio un día hacia atrás.

Bakú tendrá un fin de semana diferente

El cambio significa que no solamente la carrera se correrá en sábado: todo el programa del Gran Premio se adelanta un día. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre con las dos primeras prácticas; el viernes 25 se disputarán la tercera práctica y la calificación, mientras que el sábado 26 llegará la carrera. Para los aficionados mexicanos habrá que madrugar… y mucho.

Horarios del GP de Azerbaiyán

Práctica 1: jueves 24, 02:30 horas, hora del Centro de México

Práctica 2: jueves 24, 06:00 horas

Práctica 3: viernes 25, 02:30 horas

Calificación: viernes 25, 06:00 horas

Gran Premio: sábado 26, 05:00 horas En Baku, la carrera arrancará a las 15:00 horas locales.

El dato matón: No es la primera carrera sabatina de la Fórmula 1

Aunque para el aficionado actual pueda resultar extraño, un Gran Premio de Fórmula 1 en sábado no es algo inédito. La primera carrera de la historia del Mundial, el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950, se disputó precisamente un sábado.

En la época moderna, Las Vegas recuperó esta particularidad en 2023 y se convirtió en uno de los Grandes Premios que se disputan en sábado dado que se compite en la noche para hacer brillar las luces de la ciudad que nunca duerme. Azerbaiyán se suma ahora a esa lista. Pero el motivo en Bakú es diferente.