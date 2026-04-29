Chivas evita el papel de víctima en la liguilla sin sus seleccionados

El mediocampista Omar Govea destacó que el grupo rojiblanco mantiene la ambición intacta y asume el desafío con responsabilidad, convencido de que tienen argumentos para competir en la fase final.

“No, no nos victimizamos porque eso nos pondría en desventaja. Los chicos que estamos, los que nos quedamos, tenemos un hambre de triunfo enorme. Hemos trabajado mucho para esto. Como lo comenté, sabíamos que esta situación podía presentarse al final de la temporada, y queremos salir a demostrarle a la gente que este Chivas está para algo más”

Omar Govea l MEXSPORT

Con la mira puesta en su próximo rival, Govea dejó en claro que el equipo está listo para medirse ante clubes de jerarquía, entendiendo que en liguilla no hay espacio para rivales accesibles y que enfrentar a este tipo de oponentes forma parte del camino al título.

“Lo que sí hablamos internamente es que, en liguilla, estos son los rivales que esperamos; no esperamos otro tipo de adversario. Nos tocó Tigres, nos pudo haber tocado América, y así quedó: son rivales interesantes, que juegan muy bien, que tienen una idea clara y que saben competir en liguillas. no pedimos ni evitamos a nadie; es el rival que nos tocó, y este tipo de equipos son los que nos seguirán apareciendo en el camino”, señaló.

Además, el mediocampista subrayó la motivación extra que representa enfrentar a un rival de peso, especialmente en un escenario como el Estadio Universitario, conocido por su intensidad y ambiente.

“Estamos contentos de enfrentar a un muy buen rival, que anímicamente, si lo trabajamos bien, nos puede impulsar. A mí me emociona, sí, me emociona ir a jugar al Volcán. Es un estadio con gran ambiente. Es un rival importante en la liguilla y, si logras dejarlo fuera, el envión anímico puede ser tremendo”, agregó.

Omar Govea l MEXSPORT

Por último, Govea habló sobre la ausencia de su compañero ‘Richie’ en la convocatoria final, reconociendo que, a su juicio, merecía estar, aunque resaltó su actitud positiva dentro del grupo.