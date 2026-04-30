Chivas muestra un primer vistazo de su jersey por los 120 años
Chivas comenzó a destapar los primeros detalles de la camiseta con la que celebrará su 120 aniversario, un lanzamiento que ya provoca conversación entre sus seguidores por su enfoque en la historia del club.
A través de imágenes publicadas en redes sociales, se observa que la nueva playera conserva el sello característico rojiblanco, aunque en esta ocasión el blanco toma mayor protagonismo sobre el rojo en las tradicionales franjas verticales, dando como resultado una apariencia más limpia y sobria.
El diseño apuesta por un aire nostálgico al incluir elementos inspirados en distintas etapas del equipo. Destaca especialmente el cuello tipo henley con botones en color azul marino, un guiño claro a uniformes de épocas pasadas que refuerza la identidad histórica del llamado “Rebaño Sagrado”.
En el pecho, el logotipo de Puma aparece en azul, integrándose de forma discreta al conjunto. A su lado, el emblema del ‘Club Unión’ se presenta con un estilo estilizado que respeta la estética general del jersey sin romper con su tradición visual.
Hoy, el legado se viste.— PUMAmexico (@PUMAmexico) April 29, 2026
120 años siendo más que un club. 🔴⚪✨
Disponible desde el 4 de mayo en TiendaChivas y a partir del 7 de mayo en tiendas PUMA.
#ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/If7NcAibYm
Uno de los puntos más llamativos es el parche conmemorativo en tono dorado, donde se puede leer “1906-120 Aniversario”. Este detalle no solo resalta por su diseño, sino por el simbolismo que representa al rendir homenaje a más de un siglo de historia del club.
En la parte interna del cuello aparece la leyenda “Rebaño Sagrado”, un elemento que conecta directamente con la identidad del equipo y su afición. Además, el material del uniforme sugiere una confección moderna, pensada para ofrecer ligereza y comodidad, acorde con las exigencias actuales del fútbol profesional.
Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras una parte de la afición valoró el enfoque clásico y el homenaje histórico, otro sector expresó ciertas reservas, señalando que esperaban un diseño más impactante, especialmente considerando que sería la última etapa de la marca alemana con el club.